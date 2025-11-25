Fiducoomeva: “Acompañamos al asociado en su vida financiera”

Fiducoomeva es la única sociedad fiduciaria en Colombia con capital 100% solidario. Como parte del Grupo Coomeva, administra el portafolio de los Fondos Mutuales de sus asociados que hoy superan los 3 billones de pesos.

“Nuestra misión es proteger, administrar y rentabilizar estos recursos bajo un esquema de confianza, transparencia y valor compartido”, afirmó Leonardo Fabio Ramírez, gerente general de Fiducoomeva.

En esta entrevista, el dirigente hizo un balance de los principales logros de la entidad, que cumplió nueve años.

¿Qué representa hoy Fiducoomeva dentro del sector solidario?

LEONARDO FABIO RAMÍREZ: En estos nueve años administramos cerca de 9,7 billones de pesos en activos y registramos un retorno sobre el capital superior al 53 por ciento. Esto nos ubica entre las dos fiduciarias más rentables del país, doblando el resultado del sector en este indicador. Es el reflejo de una gestión sólida, prudente y enfocada en rentabilizar la confianza de nuestros asociados.

¿Cómo se materializa ese compromiso con el sector cooperativo?

L.F.R.: Replicamos estructuras que fortalecen al sector y creamos soluciones innovadoras según sus necesidades. Ante retos como rentabilizar recursos, diversificar fondeo y administrar bienes en garantía, desarrollamos junto a Bancoomeva un esquema fiduciario basado en cartera de créditos como respaldo y fuente de pago para entidades solidarias.

Además, nuestros Fondos de Inversión Colectiva Avanzar Vista y 90 días incorporan un tipo de participación exclusivo para el sector solidario, diseñado para generar mayor rentabilidad en el corto plazo y apoyar los resultados de estas entidades.

¿Qué beneficios ofrece Fiducoomeva a sus asociados?

L.F.R.: Acompañamos al asociado en todas las etapas de su vida financiera. Nuestro Fondo Voluntario de Pensión Platino (FVP) es clave para construir bienestar con excelente rentabilidad y beneficios tributarios, especialmente en un contexto donde la pensión obligatoria es cada vez más incierta. Las personas mayores de 50 años encuentran en el FVP una alternativa segura y rentable para planear su retiro. Además, es el vehículo de inversión de los asociados de la Cooperativa Coomeva, apoyando que sigan recibiendo beneficios por muchos años.

¿Cuál es su mensaje para el sector solidario y los inversionistas?