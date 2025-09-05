El sistema de salud en Colombia ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos años. A través de la intervención de las EPS, se ha buscado mejorar las condiciones del servicio y poner al usuario como principal prioridad.

En este contexto, Coomeva Medicina Prepagada anunció el lanzamiento de un nuevo servicio enfocado en ciudadanos de la tercera edad y pensionados.

“Coomeva Medicina Prepagada presenta Cuidado Senior, que, a través de sus programas, ofrece soluciones en salud para mayores de 60 años. El programa está diseñado con un enfoque humano, cercano y especializado, que responde a las necesidades del adulto mayor, promoviendo una vida más saludable y activa", señala la entidad.

Los servicios son ofrecidos en diversas zonas del país. | Foto: Coomeva

Esta iniciativa, que también incluye a los pensionados, busca mejorar significativamente la calidad de vida de una población que, durante años, ha enfrentado múltiples barreras para acceder a atención médica oportuna, digna y especializada.

Según el portal Valora Analitik, Coomeva ofrecerá diversas tarifas para que los usuarios puedan acceder a los servicios.

“Los programas con enfoque en Cuidado Senior de Coomeva Medicina Prepagada, que pueden elegir los adultos mayores, incluyen el plan Preferente, con tarifas desde $617.715. Este plan cuenta con red médica exclusiva y cobertura en servicios ambulatorios, urgencias, hospitalización y cirugía”.

Compensar también incursiona en la medicina prepagada

Por su parte, Compensar anunció en la noche del 4 de septiembre el lanzamiento de su propio servicio de Medicina Prepagada, una opción de aseguramiento privado respaldada por su amplia experiencia, infraestructura diferencial, equipo humano altamente calificado y una red de aliados con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector salud.

A pesar de algunos inconvenientes presentados por la marca en meses anteriores, los nuevos servicios están enfocados en brindar alternativas innovadoras a los usuarios del país.

Uno de los principales diferenciales de esta propuesta es su programa personalizado de bienestar integral, que articula la atención médica con actividades como:

Actividad física

Entretenimiento

Sano esparcimiento

Descanso

Acompañamiento emocional

Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA