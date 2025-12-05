El bestseller colombiano que arrasó en Amazon llega al país con una conferencia imperdible sobre emprendimiento

Además de posicionar a Cali y al Valle del Cauca como un territorio donde la visión empresarial encuentra impulso y proyección internacional, la primera edición de Mentalidad de Acero Global Conference en Colombia fue una voz de esperanza para empresarios y emprendedores. Liderado por Tracy Andrade, CEO de Mentalidad de Acero, el encuentro reunió a varios líderes de la región, quienes desde su trayectoria han construido escenarios altamente competitivos, conformando un ecosistema que inspira a nuevos actores.

Con el liderazgo de Andrade, la tumaqueña que superó adversidades y actualmente es una empresaria influyente, el encuentro fortaleció la mentalidad global de sus asistentes, orientando siempre su visión a la internacionalización de productos y servicios con sello colombiano.

Mentalidad de Acero, el libro de Tracy Andrade que es bestseller en Amazon. | Foto: DANIEL JARAMILLO

Para esta líder, su legado consiste en reflexionar sobre tres ejes: “Primero, la fortaleza espiritual, que es la vitalidad que se nutre de cultura, arte y conocimiento. Segundo, el valor del acero como símbolo de resistencia y estructura firme. Y, por último, la estimulación de los sueños, como fuego interno que se convierte en las ideas que dejan legados en el mundo”. Su libro, best seller en Amazon, ya inspira un movimiento global. “Es un libro de impacto que nos lleva a nunca rendirnos; a volver un problema una oportunidad. Este libro es eso: contar nuestra lucha para superarnos. Es una brújula para la vida”, aseguró Vicente Katarain, director editorial de La Oveja Negra.

Jorge Fajardo, CEO de KPI Capital Partners, fue una de las voces principales. Este especialista financiero radicado en Estados Unidos inspiró a los asistentes resaltando a Colombia como “un mercado emergente con potencial para sobrepasar a otros países de la región”. Para Juan Botero, coordinador del evento, la conferencia abrió un camino global para los colombianos. En Estados Unidos ya han realizado ediciones en Miami, Atlanta y Nueva York. Cali fue elegida por su proyección empresarial y por ser la región donde Andrade desarrolló su carrera. “El encuentro fue un espacio de networking con una voz de esperanza y transformación para los vallecaucanos”, subrayó. Además, una jornada para fortalecer vínculos entre emprendedores, inversores y líderes.

Claudia Palacios, presentadora y líder de opinión, en el evento Mentalidad de Acero Global Conference | Foto: DANIEL JARAMILLO

El empresario Miguel Caballero ejemplificó la “mentalidad de acero” desde la práctica: su compañía produce ropa blindada que compite en mercados de Estados Unidos y Europa, exporta a 40 países y mantiene oficinas en seis naciones. Para Caballero, el éxito exige resiliencia y visión. “Las utilidades se obtienen de procesos sostenidos”. También destacó que todo empresario debe adaptarse a entornos cambiantes, fomentar la sostenibilidad y asumir una responsabilidad social.

Mentalidad de Acero Global Conference, un encuentro que impulsó la visión empresarial en Cali y que ahora se alista para llegar a otras ciudades del país. | Foto: DANIEL JARAMILLO

Otra de las voces que resonó durante la jornada fue la de Claudia Palacios, periodista y líder de opinión. “Hoy confirmamos que no basta con dirigir; es necesario comprender el impacto humano de cada decisión. El liderazgo del futuro es estratégico, pero también profundamente humano”. La conferencista Elka Milena Quintana, experta en prevención de delitos cibernéticos con menores de edad, ética y ciudadanía digital, y Daniela Estroncio, odontóloga y creadora de marca de uniformes médicos con presencia en diez países, fueron otras de las panelistas.