En la región, el 40% de quienes tienen diabetes tipo 2 no lo sabe: la iniciativa de Splenda para crear conciencia

En Colombia, el consumo promedio de azúcar alcanza 22 cucharaditas al día, el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ante esta cifra, Splenda y la Asociación Colombiana de Diabetes lanzaron una campaña de prevención y concientización.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 2:32 p. m.
La campaña ‘Dulce gesto’ se realizó en el Día Mundial de la Diabetes, en una alianza entre Splenda y la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD).
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el 14 de noviembre pasado, Splenda se unió a la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD) para desarrollar la campaña ‘Dulce gesto’, una iniciativa orientada a generar conciencia sobre los beneficios de reducir el consumo de azúcar y a fomentar hábitos cotidianos que contribuyan al bienestar.

Según la Federación Internacional de Diabetes, en América Latina viven cerca de 62 millones de personas con diabetes tipo 2 y, aproximadamente, el 40 por ciento de ellas no lo sabe. La alianza busca abordar la prevención desde una mirada positiva, sin dejar de lado el disfrute.

“En Splenda creemos que el bienestar comienza con pequeñas decisiones. Invitamos a la población a responder un pequeño test que les permita conocer su riesgo de desarrollar diabetes y, a su vez, tomar acción a tiempo. Nuestro propósito es acompañar a las personas a encontrar su propio equilibrio, ofreciendo alternativas que les permitan disfrutar lo dulce, pero con menos azúcar”, señala Beatriz Portilla, Nutrition Specialist de Heartland Food Products Group.

Como parte de la jornada, Splenda y la ACD desarrollaron actividades centradas en el bienestar integral. Los asistentes participaron en una clase de yoga y pilates, espacios de respiración consciente y momentos de pausa pensados para reconectar con el cuerpo y con el propósito del encuentro, enfocado en el autocuidado.

La agenda incluyó una clase de cocina consciente, guiada por un experto en alimentación saludable. Esto con el fin de aprender recetas balanceadas y fáciles de integrar a la rutina diaria, además de alternativas para sustituir el azúcar tradicional por opciones como Splenda, demostrando que es posible conservar el sabor al optar por un consumo más equilibrado.

En el marco de esta alianza, Splenda entregó un donativo de 43 millones de pesos a la ACD, destinado a fortalecer programas de educación y promoción de la salud.

“Desde la ACD celebramos con profunda gratitud la alianza construida junto a Splenda, que hoy nos permite fortalecer la educación y la detección temprana del riesgo de diabetes en nuestro país. Gracias a esta donación, continuaremos impulsando el uso de herramientas como la encuesta Findrisk, un instrumento clave para identificar a tiempo factores de riesgo y promover acciones preventivas que eviten complicaciones y mejoren la calidad de vida de miles de colombianos”, afirma María del Pilar Núñez, directora general de la ACD.

“La diabetes es una enfermedad crónica que crece año tras año –añade Núñez–, y solo por medio de la conciencia, la información y el compromiso colectivo podremos cambiar su impacto en nuestras comunidades”.

