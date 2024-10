Epopeya, la empresa colombiana que lleva a las organizaciones hasta la cima y más allá

“La montaña es un escenario de libertad. En ella no hay normas ni reglas definidas. Me cautiva porque no existen los límites, pero el respeto es indispensable. Cuando pisé la cumbre del Everest, la más alta de la Tierra, descubrí que ese tampoco era el límite. Todas estas experiencias de montaña fueron gestando Epopeya. El mejor referente de mi vida”, aseguró Arbeláez.