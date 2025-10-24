Esta empresa colombiana la sacó del estadio con sus tratamientos de belleza. En 2026 aterrizará en Estados Unidos

En Colombia, donde el emprendimiento femenino impulsa el liderazgo, Siesua Depilación Láser se consolidó como una empresa referente en la economía del bienestar, con un mensaje claro: el amor propio también construye país.

Durante 19 años, en medio de retos y un modelo disruptivo, su CEO Yenny Ramírez Rivera, una madre colombiana, empresaria y speaker del sector empresarial, ha logrado junto con sus equipos profesionales la visión de llevar la depilación láser de alto nivel a un modelo accesible, ético y emocionalmente consciente.

Hoy, Siesua cuenta con centros de experiencia en los principales centros comerciales de Bogotá y Medellín, donde ofrece servicios de depilación láser diodo scanner, y cuidado corporal y facial respaldados por tecnología médica de última generación.

Siesua Depilación Láser, una marca ciento por ciento colombiana y pionera en ser una escuela para el sector médico estético y de belleza. | Foto: Siesua Depilación Láser

“Nuestro compromiso va más allá de tratar los pelos no deseados: ayudamos a las personas a eliminar inseguridades, miedos y baja autoestima. Cada tratamiento es un ritual de amor propio donde la tecnología más avanzada se combina con la calidez humana y el propósito de transformar vidas; es un espacio donde la gente se reconecta con su autoestima. El bienestar es una decisión que empieza por quererse”, aseguró Yenny Ramírez.

La marca ha sido pionera en tener tecnología exclusiva alemana Twin Scan 808, reconocida por su precisión milimétrica y su seguridad dermatológica. Este sistema permite la depilación Scanner Express, sin aplicación de gel ni disparo de gas, una innovación que reduce tiempo, es más efectiva y brinda comodidad para los ‘Siesua Lovers’, pues garantiza resultados visibles desde las primeras sesiones.

Pero su impacto va más allá de la belleza. La empresa ha sido la cuna de grandes médicos estéticos y dermatólogos, y también el escenario inicial en la Formación en Depilación Láser. La marca está certificada y es reconocida por su trabajo en la regulación técnica y ética del sector estético.

Además, fue una de las primeras marcas en promover la belleza sostenible, impulsando el abandono de métodos contaminantes como ceras, cuchillas y máquinas desechables. Con ello, ha liderado un cambio hacia una estética más limpia, consciente y respetuosa con el medioambiente.

En el mediano plazo, proyecta alianzas con sus propios profesionales y, también, tener presencia en la Florida, Estados Unidos, con lo cual demuestra que las marcas colombianas pueden competir con estándares globales sin perder su esencia.