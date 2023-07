Estas empresas colombianas son ejemplo en el manejo de sus residuos

Bajo la iniciativa ‘We Care We Smile’, convirtió la planta de Cali y su bodega en Palmira en instalaciones True Zero Waste, una certificación de la organización Green Business Certification Inc (GBCI) que recibió por reutilizar y reincorporar responsablemente los residuos. En los últimos seis años redujeron a 2.000 toneladas el envío de residuos a rellenos sanitarios y en 2022, el 98,2 por ciento de sus residuos generados en la producción industrial se rehusaron, reciclaron o reincorporaron a procesos de toda la cadena de suministro. Para María Jimena Mejía, gerente de seguridad industrial y medioambiente de Colgate Palmolive Colombia, la meta es clara: “Cero residuos a relleno sanitario a nivel global”.