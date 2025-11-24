La reciente decisión del Consejo de Estado modificó por completo el panorama jurídico de los docentes pensionados antes del 13 de abril de 2019. Con tres sentencias de última instancia, el alto tribunal reconoció que estos maestros tienen derecho a la inclusión de los factores salariales en sus mesadas, corrigiendo así el efecto más severo de la Sentencia de Unificación de 2019, que excluyó componentes salariales y redujo los ingresos de miles de educadores.

El giro no solo repara un vacío acumulado durante años, sino que impone al Gobierno la obligación de acatar una jurisprudencia que restablece derechos consolidados, pues el punto central del fallo es claro: la decisión de 2019 no podía aplicarse de forma retroactiva porque desconocía situaciones jurídicas ya consolidadas. Las nuevas determinaciones del Consejo de Estado rectifican ese escenario y cierran la posibilidad de que un precedente posterior afecte derechos previamente reconocidos.

Ahora, la relevancia institucional del fallo es inmediata y el Gobierno tiene el deber de ajustarse a la decisión sin ambigüedades, pues no se trata de una interpretación política ni de una alternativa administrativa, sino de un mandato del alto tribunal. Así las cosas, para los educadores retirados antes de 2019, la sentencia restaura un derecho que —según confirma el propio Consejo de Estado— nunca debió ser afectado.

La decisión del Consejo de Estado, sin embargo, advirtió la precisión determinante de que el reconocimiento no será automático. No habrá ajustes masivos ni trámites exprés. Cada caso deberá resolverse mediante demanda individual ante los tribunales competentes, debido a que la vía es estrictamente judicial y exige un proceso formal que obliga a los interesados a actualizar su documentación y avanzar en reclamaciones personalizadas.

En ese proceso se destaca el papel de López Quintero Abogados, que sostuvo la estrategia jurídica durante más de dos décadas y lidera buena parte de los casos en curso, ya que su trabajo técnico fue decisivo para demostrar ante las altas cortes que el precedente de 2019 vulneraba la confianza legítima de los docentes pensionados.

Las sentencias marcan un cambio estructural en la interpretación judicial y abren la puerta a una reparación con impacto nacional.

Qué dejó el fallo

Las tres decisiones del Consejo de Estado constituyen jurisprudencia.

El proceso aplicó dos sentencias de unificación para resolver los casos.

El precedente de 2019 fue asumido como definitivo por la mayoría de defensores del magisterio.

La reversión del fallo fue impulsada sin oficinas aliadas ni apoyo institucional externo.

El fallo representa una oportunidad para que el Gobierno reafirme su discurso de justicia social.