Fitch Ratings asciende a positiva la perspectiva a largo plazo de FGA Fondo de Garantías

FGA Fondo de Garantías recibió una señal de confianza clave por parte de Fitch Ratings. La calificadora elevó de estable a positiva la perspectiva nacional de largo plazo de la compañía y reafirmó sus calificaciones AA a largo plazo y F1+ a corto plazo, un reconocimiento que refleja el buen momento que atraviesa la entidad.

La decisión de Fitch se apoya en varios factores. Entre ellos, el liderazgo de FGA en el mercado de garantías para créditos de consumo y microcrédito, su perfil de riesgo bajo y una estructura financiera sólida, respaldada por un portafolio de inversiones conservador. A esto se suma la ampliación de su red de aliados, que hoy supera los 160 intermediarios de crédito en todo el país.

Un fondo de garantías manejado por mujeres

Otro elemento que pesó en la evaluación fue la apuesta de la compañía por la innovación. La implementación de soluciones de inteligencia artificial ha permitido mejorar la eficiencia del modelo de negocio y fortalecer su operación en un entorno económico que comienza a mostrar señales claras de recuperación del crédito.

Los resultados ya se reflejan en las cifras. A corte de noviembre, FGA no solo alcanzó, sino que superó las metas que se había trazado para todo el año. Inicialmente, la compañía proyectaba respaldar $8 billones en 7 millones de operaciones durante 2025; sin embargo, ya ha garantizado cerca de 9 millones de operaciones por un valor de $10,9 billones, beneficiando a más de 3,7 millones de personas. Con este ritmo, la proyección es cerrar el año garantizando $12 billones y facilitando el acceso al crédito formal a más de 4 millones de colombianos.

Fitch también destacó la solidez del capital de la entidad. Según la calificadora, el 74 por ciento del patrimonio de FGA está compuesto por capital suscrito y pagado, respaldado por la reinversión y capitalización del 90 por ciento de sus utilidades, una señal clara de respaldo institucional y sostenibilidad financiera.

Para David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías, este cambio de perspectiva es una confirmación del rumbo que ha tomado la compañía. “La mejora de nuestra perspectiva nacional y la reafirmación de nuestras calificaciones son muestra de nuestro liderazgo y del trabajo constante por facilitar la inclusión financiera en Colombia. Queremos seguir siendo un aliado clave de los intermediarios financieros y aportar al desarrollo económico del país”, afirmó.

Las proyecciones también son ambiciosas. De cara a 2026, FGA espera ingresos superiores a $900.000 millones y respaldar $15 billones en créditos, apoyada en una mayor penetración en el mercado financiero y en la consolidación de su modelo de negocio.

Un actor clave del sistema financiero

FGA Fondo de Garantías S.A. es una sociedad de economía mixta de mayoría privada, creada en 1997. Su modelo flexible de garantías cubre pérdidas esperadas o inesperadas asociadas al riesgo de crédito, bajo esquemas de coberturas colectivas que benefician a bancos, cooperativas, fintechs, comercios, compañías de financiamiento, cajas de compensación y fondos de empleados, entre otros.

Con la mejora en su perspectiva crediticia y un crecimiento que rompe récords, FGA se consolida como uno de los pilares para que millones de colombianos accedan a oportunidades de financiamiento formal y puedan convertir sus proyectos en realidad.