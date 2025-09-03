Un fondo de garantías manejado por mujeres

En sus 28 años de vida institucional, FGA Fondo de Garantías ha impactado positivamente la vida de cerca de 8 millones de colombianos, gracias al liderazgo de un equipo directivo presidido en su mayoría por mujeres, dice David Bocanument, presidente de esta organización.

Así lo respalda Bocanument en Visión CEO: “En nuestra junta directiva cuatro de siete miembros son mujeres. Adicionalmente, el 77 por ciento de nuestro equipo humano está conformado por mujeres, entre ellas, tres vicepresidentas y siete directoras, que lideran con visión y compromiso”.

FGA, un fiador institucional en distintos tipos de créditos para personas naturales y jurídicas, busca la igualdad en el acceso a las oportunidades en cada crédito que otorga, agrega su presidente. Hasta el momento, ha facilitado el desembolso de más de 43 billones de pesos en créditos, contribuyendo a la inclusión financiera de personas y microempresarios en los 32 departamentos del país. “Hemos garantizado que uno de cada cinco colombianos haya alcanzado sus metas”, afirma Bocanument.