Un fondo de garantías manejado por mujeres

Las mujeres tienen una gran incidencia en FGA Fondo de Garantías, dice David Bocanument, su presidente. Cuatro de siete miembros de su junta directiva son mujeres y el 77 por ciento de su equipo humano está conformado por ellas.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025

En sus 28 años de vida institucional, FGA Fondo de Garantías ha impactado positivamente la vida de cerca de 8 millones de colombianos, gracias al liderazgo de un equipo directivo presidido en su mayoría por mujeres, dice David Bocanument, presidente de esta organización.

Así lo respalda Bocanument en Visión CEO: “En nuestra junta directiva cuatro de siete miembros son mujeres. Adicionalmente, el 77 por ciento de nuestro equipo humano está conformado por mujeres, entre ellas, tres vicepresidentas y siete directoras, que lideran con visión y compromiso”.

FGA, un fiador institucional en distintos tipos de créditos para personas naturales y jurídicas, busca la igualdad en el acceso a las oportunidades en cada crédito que otorga, agrega su presidente. Hasta el momento, ha facilitado el desembolso de más de 43 billones de pesos en créditos, contribuyendo a la inclusión financiera de personas y microempresarios en los 32 departamentos del país. “Hemos garantizado que uno de cada cinco colombianos haya alcanzado sus metas”, afirma Bocanument.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

