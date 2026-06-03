Greys Pérez Martínez: una trayectoria dedicada a mejorar la calidad de vida a través de la medicina

En los últimos años Colombia ha sido uno de los principales destinos de turismo médico en América Latina. La calidad de los profesionales de la salud, la infraestructura hospitalaria y el uso de nuevas tecnologías son varios de los aspectos que han convertido al país en un referente para pacientes nacionales e internacionales que buscan atención especializada.

En ese panorama sobresale la labor de la doctora Greys Pérez Martínez, cirujana plástica, estética y reconstructiva, fundadora de Victoria Home Health and Spa.

Con más de 12 años de experiencia, la especialista, radicada en Barranquilla, ha logrado posicionarse en su campo atendiendo pacientes de diferentes lugares del mundo que incluyen Europa y Asia. “Cada paciente tiene una historia distinta y merece una atención individualizada”, dice la doctora Pérez al preguntarle sobre su diferencial, que la ha llevado a tener una reputación basada en la cercanía y la seguridad médica.

Además de la multiplicidad de procedimientos estéticos, uno de los campos en los que ha enfocado parte de su experiencia es la reconstrucción corporal, reconstrucciones mamarias y cirugías estéticas como la dermolipectomía y lipoescultura. “En 1 mes atendemos al menos 10 pacientes que vienen a cambiar su vida. Este tipo de cirugías tienen una dimensión que va más allá de la apariencia física: se trata de recuperar la confianza y construir un nuevo comienzo luego de experiencias particularmente difíciles. A eso me dedico y me hace sentir realmente feliz y afortunada”, afirma.

Otro grupo de pacientes que ocupa un lugar importante dentro de su práctica son quienes han atravesado procesos de pérdida masiva de peso. Por ello, la cirugía post-bariátrica es uno de los procedimientos que, además de ayudar a recuperar la autoestima de los pacientes, mejora la funcionalidad corporal y la calidad de vida.

“No es solo realizar cirugías. Para mí es una pasión y una responsabilidad que asumo con mucha seriedad. Se trata de la vida de mis pacientes. Por eso siempre priorizamos estar actualizados en temas médicos y técnicos. Nuestro trabajo es lograr que nuestro quirófano sea confiable y seguro”, destaca la doctora, a propósito de su rol como empresaria y voz experta del sector.

Su labor también se conecta con iniciativas sociales que ha desarrollado junto a fundaciones locales enfocadas en el bienestar de niños y niñas en condición de vulnerabilidad.

En una época en la que el sector de la salud atraviesa momentos difíciles, y en la que los pacientes valoran tanto los resultados como la experiencia humana que acompaña cada tratamiento, el trabajo de la doctora Pérez demuestra que la excelencia médica no depende únicamente de la técnica, sino también de comprender, acompañar y transformar vidas.

“Transformar vidas con la medicina es una bendición. El país y la región deben aprovechar de la mejor manera este auge del turismo médico, claro, pero con la intención de marcar un referente: Cada procedimiento es una oportunidad para devolver esperanza”, concluye.