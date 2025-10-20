La nueva forma de ayudar: Servibanca convierte sus cajeros en puntos de esperanza

A veces un retiro en un cajero puede ser mucho más que dinero. Puede ser esperanza. En medio de la rutina, pocos se detienen a pensar que una simple transacción puede cambiar una vida. Pero Servibanca, con su red de más de 2.700 cajeros automáticos en todo el país, quiere recordarles a los colombianos que donar también puede ser parte del día a día.

A través de su opción “Aporte en ONG”, Servibanca impulsa una iniciativa que conecta a miles de usuarios con tres fundaciones que transforman realidades: la Fundación Cardioinfantil, la Fundación Solidaridad por Colombia y la Corporación Matamoros. Tres causas distintas, pero unidas por un mismo propósito: darle una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.

En la Fundación Cardioinfantil, cada latido cuenta. Allí, el programa “Regale una vida” ofrece diagnósticos, cirugías y tratamientos completamente gratuitos para niños con enfermedades del corazón. Charif, una niña de 10 años captada en una brigada médica en Barranquilla, es uno de los muchos rostros de esta esperanza. Gracias a la fundación y al apoyo de los donantes, su cardiopatía congénita fue tratada con éxito.

“Tenemos tal vez el programa más importante del mundo en su tipo”, cuenta uno de los médicos del centro, “el año pasado operamos más de 100 niños sin ningún costo”.