Inversión Social

La nueva forma de ayudar: Servibanca convierte sus cajeros en puntos de esperanza

Con un solo retiro, los colombianos pueden apoyar programas de salud, educación y bienestar para quienes más lo necesitan.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

20 de octubre de 2025, 8:46 p. m.
A veces un retiro en un cajero puede ser mucho más que dinero. Puede ser esperanza. En medio de la rutina, pocos se detienen a pensar que una simple transacción puede cambiar una vida. Pero Servibanca, con su red de más de 2.700 cajeros automáticos en todo el país, quiere recordarles a los colombianos que donar también puede ser parte del día a día.

A través de su opción “Aporte en ONG”, Servibanca impulsa una iniciativa que conecta a miles de usuarios con tres fundaciones que transforman realidades: la Fundación Cardioinfantil, la Fundación Solidaridad por Colombia y la Corporación Matamoros. Tres causas distintas, pero unidas por un mismo propósito: darle una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan.

En la Fundación Cardioinfantil, cada latido cuenta. Allí, el programa “Regale una vida” ofrece diagnósticos, cirugías y tratamientos completamente gratuitos para niños con enfermedades del corazón. Charif, una niña de 10 años captada en una brigada médica en Barranquilla, es uno de los muchos rostros de esta esperanza. Gracias a la fundación y al apoyo de los donantes, su cardiopatía congénita fue tratada con éxito.

“Tenemos tal vez el programa más importante del mundo en su tipo”, cuenta uno de los médicos del centro, “el año pasado operamos más de 100 niños sin ningún costo”.

Donar es sencillo: después de retirar dinero en un cajero Servibanca, basta con seleccionar la opción “Aporte en ONG”, elegir la fundación y el monto. En cada retiro hay mucho más que efectivo: fe, gratitud y la posibilidad de cambiar una historia; porque Servibanca también conecta corazones.

