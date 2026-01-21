Finanzas

Moneycon 2026: más de 6.000 personas y 120 expertos se reunieron para hablar del futuro del dinero en Colombia

La segunda edición de este gran evento evidenció el interés de los colombianos por tomar decisiones informadas que contribuyan a su futuro financiero. La conclusión: urge priorizar la educación financiera.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 9:30 p. m.
Las conversaciones sobre inversión en tiempos de incertidumbre concentraron buena parte del interés de los asistentes.
La conversación sobre el dinero dejó de ser exclusiva de bancos y economistas. Durante Moneycon, el único festival de finanzas de Colombia y Latinoamérica, que se realizó el pasado 17 y 18 de enero en la Universidad de los Andes, en Bogotá, quedó claro que el sistema atraviesa un punto de inflexión: menos efectivo, más digitalización, nuevas reglas de competencia y una ciudadanía que empieza a cuestionar cómo funciona el dinero, quién lo controla y qué decisiones debe tomar para proteger su futuro financiero.

La segunda edición de este gran evento, creado por Mis Propias Finanzas, tuvo más de 6.000 asistentes, quienes participaron en 170 charlas sobre el contexto económico actual, con más de 120 expertos que compartieron herramientas para enfrentar un 2026 marcado por la volatilidad, los cambios tecnológicos y la necesidad de tomar decisiones financieras más informadas y responsables.

Desde la apertura del evento, la agenda puso el foco en el contexto macroeconómico. En su conversatorio inaugural, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, advirtió sobre un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas, ciclos económicos más cortos y políticas fiscales expansivas en buena parte del mundo. “Comprender el entorno es clave para no paralizarse por la incertidumbre y poder tomar decisiones con visión de largo plazo”, señaló e hizo una invitación a los colombianos a leer la coyuntura con menos miedo y más análisis.

Carolina Pineda Jaramillo y Juan Pablo Zuluaga, fundadores de Mis Propias Finanzas.
Educación financiera: una deuda estructural

Ana María Prieto, directora de sistemas de pago del Banco de la República, explicó cómo la interoperabilidad y el avance de los pagos digitales están redefiniendo la relación de los ciudadanos con sus finanzas. El mensaje fue claro: el desarrollo tecnológico pone al usuario en el centro, pero exige mayor educación financiera para aprovechar estas herramientas de forma segura y eficiente.

Macroeconomía

Gastos imprevistos: la principal razón por la que los colombianos piensan endeudarse

Opinión

Enero y la ilusión financiera: decidir con criterio, no con impulso

Dinero

La infraestructura, la llegada de una poderosa fintech y la evolución de la integración de Tigo y Movistar abren las movidas de 2026

Por su parte, Nicolás Vázquez, economista de El Diario del Banquero, profundizó en los ciclos económicos y su impacto sobre la inflación, el empleo, el crédito y la inversión. La conclusión fue contundente: no existe un “momento perfecto” para invertir, pero comprender los ciclos permite identificar oportunidades en activos como acciones, bonos o CDT, y reducir el riesgo de pérdidas asociadas a decisiones desinformadas.

El panel ‘La deuda histórica: el costo de no enseñar educación financiera en Latinoamérica’ puso sobre la mesa la realidad de la falta de formación desde edades tempranas, un problema que sigue reproduciendo desigualdad y malas decisiones financieras, con efectos que se extienden por generaciones.

Invertir, producir y decidir mejor

Las conversaciones sobre inversión en tiempos de incertidumbre concentraron buena parte del interés de los asistentes. Expertos del sector hablaron de perfiles de riesgo, activos tradicionales y alternativos, y la importancia del largo plazo. Andrés Gallo Posada, de Skandia, recordó que “toda inversión tiene un grado de incertidumbre, pero conocer el perfil de riesgo y pensar en objetivos de vida permite invertir con mayor tranquilidad”.

También hubo espacio para hablar de trading, en donde se insistió en la diferencia entre especular y construir patrimonio. Los expertos coincidieron en que sólo una minoría logra resultados sostenibles sin una adecuada gestión del riesgo y del componente emocional. A esto se sumaron talleres y charlas que mostraron cómo la inteligencia artificial puede apoyar la productividad, el análisis de información y la toma de decisiones financieras, una tendencia que ya está transformando el ecosistema financiero global.

Para Carolina Pineda Jaramillo, cofundadora de Mis Propias Finanzas, el mensaje central del evento es que “mientras no se priorice la educación financiera desde la niñez, seguiremos repitiendo los mismos problemas de endeudamiento y exclusión financiera generación tras generación”. Y agregó que uno de los principales objetivos de Moneycon es aterrizar conceptos complejos y entregar herramientas prácticas. “Moneycon nació para demostrar que las finanzas no son solo para expertos, sino para cualquier persona que quiera tomar mejores decisiones en su vida diaria. Aquí la gente no solo escucha, sino que sale con acciones concretas para aplicar de inmediato, y ese impacto se multiplica en su familia y en su entorno”, aseguró.

Con una agenda robusta, voces expertas y un enfoque pedagógico, Moneycon evidenció que la transformación del sistema financiero ya está en marcha y su éxito dependerá de qué tan rápido el país logre reducir fricciones, mejorar la educación financiera y poner al usuario en el centro.

*Contenido elaborado con apoyo de Moneycon

