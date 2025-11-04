No más acoso a las mujeres gamers: esta es la iniciativa que busca que puedan jugar en línea tranquilas

Kimberly-Clark refuerza su compromiso con la innovación con propósito en Latinoamérica, destacando a Colombia como un eje de transformación y creatividad dentro de la compañía. A través de un enfoque que combina empatía, sostenibilidad y acción social, la empresa busca generar un impacto positivo en la vida de las personas, especialmente de las mujeres, promoviendo su desarrollo integral desde las marcas y las alianzas estratégicas que lidera en la región.

Uno de los ejemplos más inspiradores es Kotex, marca que se ha convertido en una plataforma de empoderamiento femenino. En Colombia, Kimberly-Clark ha tejido alianzas con organizaciones como UNICEF, Plan Internacional y la Fundación Juanfe, enfocándose en promover la educación, la salud y el crecimiento de las mujeres.

Estas iniciativas buscan derribar barreras sociales y abrir espacios de igualdad, demostrando que la creatividad, cuando nace del propósito, tiene el poder de transformar comunidades enteras.

El país también se ha posicionado como un referente global de innovación dentro de la compañía. Iniciativas concebidas en territorio colombiano, como el proyecto Kotex Gamers, han sido escaladas a nivel internacional, abriendo camino en un espacio que tradicionalmente ha estado dominado por hombres.

Esta propuesta conecta con las nuevas generaciones y reivindica el papel de las mujeres en el universo del gaming, fomentando la inclusión y la igualdad desde un lenguaje contemporáneo y disruptivo.