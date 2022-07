Nuevas leyendas del Network Marketing en Colombia

Georgi Alvarez y Yonfer Rojas son jóvenes emprendedores, cuya misión hoy en día es desarrollar nuevas historias de éxito. Sin el trabajo y esfuerzo de todos nada sería posible porque ellos son partícipes de una revolución tecnológica en la cual se pueden generar grandes sumas de dinero y apalancándose también de su esfuerzo propio, la tecnología que está de vanguardia y de su compromiso.

El trabajo inteligente y su grande esfuerzo les ha llevado a ser reconocidos por la revista más importante en las redes de mercadeo como lo es Business For Home donde muy pocos colombianos logran entrar, y próximamente serán los segundos colombianos en representar a Colombia en el Hall Of Fame del Go Pro.

Georgi Alvarez, quien paso de ser mesero a hoy día ser un exitoso empresario, se unió a las redes de mercadeo hace 15 años, es un joven carismático, lleno de energía, que ha aportado positivismo y emoción al equipo. Ha demostrado a lo largo de sus años y de su experiencia en la industria ser un líder innato, ejemplar, es un apasionado de la industria que le encanta enseñar a las personas de todo el mundo y a sacar su mejor versión. Se ha desempeñado como coach internacional de liderazgo, ventas y Network Marketing.

Georgi Álvarez, coach internacional de liderazgo, ventas y Network Marketing. - Foto: Cortesía Royal Diamond

Por otra parte, Yonfer Rojas, médico de profesión, con una gran vocación por salvar vidas y ayudar a las personas, descubrió esa misma pasión y vocación en los negocios digitales. Es una persona llena de confianza, carismático, con poder y entregado al equipo. Se unió a la industria de redes de mercadeo hace 5 años y durante ese tiempo ha crecido como líder, adquiriendo experiencia, construyendo relaciones y generado altas sumas de dinero, lo cual le ha permitido a muchísimas personas de su país y de diferentes continentes hacerlo también de forma inteligente.

Yonfer Rojas, médico de profesión, descubrió su vocación en los negocios digitales. - Foto: Cortesía Royal Diamond

Actualmente, ambos socios se encuentran en el rango Royal Diamond, su organización tuvo ventas de más de 1 millón de dólares totales, en un ciclo de 4 semanas. Georgi Alvarez y Yonfer Rojas están total y absolutamente agradecidos con todos los miembros de su equipo, tienen muy claro que falta aún mucho camino por recorrer y que día a día es un constante aprendizaje el cual deben seguir capacitándose más hasta llegar a ocupar los primeros puestos en la industria del Network Marketing a nivel global.

Puede seguirlos en sus redes sociales:

Contenido elaborado con el apoyo de SkyTeam.