Una pantalla LED de 48 metros cuadrados sorprende a quienes pasan por uno de los centros de negocios más emblemáticos de Bogotá: el World Trade Center (WTC). Se trata de la segunda pantalla gigante que Enmedio y Publik, aliados clave en el sector de la publicidad digital en Colombia, ponen a disposición de marcas nacionales e internacionales. Juntos han logrado crear una plataforma de alto impacto que no solo se ha propuesto transformar la experiencia de los visitantes al WTC, sino también convertirse en un hito dentro de la industria DOOH (Digital Out Of Home).