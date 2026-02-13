¿Qué estudiar para tener éxito en el mundo laboral? Estas son las profesiones con mayor proyección

La transformación digital dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad que está redefiniendo la forma de trabajar, producir y tomar decisiones. En este contexto, la formación en perfiles STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) se consolida como una de las principales apuestas para responder a los retos del futuro.

Con presencia en varios países de Latinoamérica y más de 30 años de trayectoria en Europa, la Universidad Europea, a través de su Escuela STEAM, enfocó su propuesta académica en formar talentos capaces de adaptarse a entornos altamente tecnológicos y cambiantes. Así lo explica María Cruz Gaya López, vicedecana de la Facultad, quien destaca el papel de la educación superior frente al avance de la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral.

¿Qué caracteriza la propuesta académica de la Escuela STEAM de la Universidad Europea?

María Cruz Gaya López (M.C.G.L.): Nuestra escuela cuenta con más de tres décadas de experiencia y un portafolio muy amplio que abarca ingenierías, arquitectura y ciencias, incluyendo áreas como la ingeniería industrial, civil y aeroespacial. Además, ofrecemos un conjunto sólido de másteres especializados en ciencia de datos, logística, industria 4.0 e inteligencia artificial, diseñados para responder a las necesidades reales del entorno profesional.

¿Por qué hoy los perfiles STEAM son clave para el futuro del trabajo?

M.C.G.L.: Son perfiles especialmente demandados porque están mejor preparados para trabajar con tecnologías como la inteligencia artificial y el data science. Estas herramientas están transformando la manera en que se organizan las empresas, se toman decisiones y se desarrollan los procesos productivos, lo que hace que este tipo de formación tenga cada vez mayor relevancia.

¿Cómo están respondiendo las universidades a estas nuevas exigencias del mercado laboral?

M.C.G.L.: El cambio debe abordarse desde dos frentes. Por un lado, es fundamental revisar y actualizar los planes de estudio para que los contenidos estén alineados con la realidad profesional. Por otro, es clave transformar las metodologías de enseñanza, priorizando el desarrollo de competencias transversales como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la toma de decisiones en entornos complejos.

¿Estamos frente a un nuevo concepto de talento profesional?

M.C.G.L.: Sin duda. Hoy no basta con el conocimiento técnico. El mercado demanda profesionales creativos, flexibles y con habilidades humanas, capaces de adaptarse a contextos cambiantes. Por eso, desde la Universidad Europea apostamos por el aprendizaje experiencial, en el que el estudiante desarrolla proyectos reales utilizando herramientas de inteligencia artificial y tecnologías actuales.

¿Por qué la inteligencia artificial marca un punto de no retorno en el mundo laboral?

M.C.G.L.: Porque ya no se limita a áreas específicas. Hoy la inteligencia artificial atraviesa prácticamente todas las tareas y departamentos dentro de una organización. Es un cambio profundo que implica retos culturales, tecnológicos y de talento, y que exige profesionales preparados para convivir y trabajar con estas herramientas de forma estratégica.

Frente a este escenario, ¿cómo ve a Colombia?

M.C.G.L.: Colombia tiene una base muy positiva en términos de acceso a la educación superior. Sin embargo, todavía existe una oportunidad importante de fortalecer la formación en áreas tecnológicas y STEAM, especialmente si se tiene en cuenta la proyección de crecimiento de estos perfiles en los próximos años.

¿Cuál es el rol de las mujeres en estas áreas del conocimiento?

M.C.G.L.: La participación femenina sigue siendo un reto, tanto en Colombia como en otros países. Incrementar la presencia de mujeres en carreras STEAM es fundamental para incorporar miradas diversas en el desarrollo de tecnologías que tendrán un impacto directo en la sociedad y en el futuro del trabajo.

Finalmente, ¿qué mensaje les daría a los jóvenes que hoy están eligiendo su camino profesional?

M.C.G.L.: Estamos viviendo una etapa de transición en el mercado laboral. Muchas profesiones evolucionarán de la mano de la inteligencia artificial y surgirán nuevas oportunidades, especialmente en roles estratégicos, de análisis y toma de decisiones. Formarse en áreas STEAM es una apuesta con proyección que permite estar en primera línea frente a los desafíos y oportunidades del futuro.

