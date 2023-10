¿Qué hacer si un familiar es diagnosticado con una enfermedad mental?

Uno de los lugares en donde encontró información y apoyo fue en la Asociación Colombiana de Bipolares. “ Llegué buscando que curaran a mi hijo, pero con el tiempo entendí que eso no iba a suceder. Afortunadamente encontré todo el apoyo, fue un consuelo saber que no solo yo estaba viviendo esto, que había muchas personas y familias que pasaban por lo mismo, encontré orientación, conocimiento”, recuerda.

El trastorno bipolar es una enfermedad en la que debido a un desequilibro químico del cerebro y otros factores, la persona tiene cambios de ánimo que pueden ir desde la depresión y el intento de suicidio o el suicidio, hasta la manía, que es salirse de la realidad. Algunas personas necesitan hospitalizaciones frecuentes, otras no, y por lo general el tratamiento incluye medicamentos, terapia y cambios en el estilo de vida como hacer ejercicio, dormir muy bien, evitar el estrés y no consumir drogas ni alcohol.

Desde su diagnóstico, el hijo de Marleny ha tenido 25 hospitalizaciones, y durante los últimos tres años ha estado en una depresión de la cual no ha podido salir. “Pasan años y años y no es fácil, uno siempre piensa que esto va a desaparecer y no es así. Yo pasé por muchas cosas, pensé que era brujería, que mi hijo estaba en las drogas, que le habían hecho rezos. Ya hoy, después de 18 años, lo he aceptado y soy consciente de que es una enfermedad mental que tiene tratamiento, pero no cura, y que a pesar de los medicamentos y apoya al paciente, existe el riesgo y la posibilidad de las crisis”.