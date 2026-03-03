PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA

¿Quién es Marcela García? La candidata a la Cámara que trabajará por los emprendedores y la seguridad

Con el Centro Democrático como respaldo político, García plantea propuestas clave para apoyar a las mujeres emprendedoras. También busca trabajar en materia de seguridad y movilidad, dos de los mayores retos que enfrenta Bogotá actualmente.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 6:36 p. m.
Marcela García, candidata del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá.
Marcela García, candidata del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Cortesía - API

Para Marcela García, candidata del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá, las sociedades no cambian solo por discursos, cambian cuando quienes sostienen la economía, la familia y el orden cotidiano deciden asumir mayor responsabilidad en los espacios donde se toman decisiones. Hoy, Colombia se encuentra en ese punto. “Somos las mujeres quienes tienen la oportunidad histórica de convertir representación en liderazgo real”, aseguró García.

Lo cierto es que durante años el liderazgo femenino se ha visibilizado en los lugares que mantienen en pie al país: los hogares, las empresas, el barrio y la comunidad. “Cuando una mujer lidera, articula y organiza, saca causas adelante. Ese liderazgo es el que hoy le hace falta a la política: menos retórica y más ejecución”, sostuvo García.

Las cifras ayudan a entender esta realidad. El 42,3 % de las microempresas —más de 177.000— son lideradas por mujeres, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá. “Lo cual demuestra que ellas no son un grupo vulnerable, sino una fuerza productiva, que sostiene familias y mueve la economía de la ciudad”, afirmó García.

En ese sentido, la candidata explica que el problema no es la falta de talento, sino las barreras que existen como los trámites interminables, los impuestos desproporcionados para quienes apenas empiezan, la ausencia de acompañamiento técnico, el poco acceso a crédito productivo o una carga enorme de tareas de cuidado no remuneradas que siguen recayendo sobre las mujeres y los microemprendedores.

Política

Él es Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara, a quien le capturaron un escolta con dinero en efectivo y propaganda política

Política

SEMANA revela los destinatarios de los 145 millones de pesos que le encontraron al escolta del secretario de la Cámara en La Guajira: la UNP abrió investigación

Entre sus propuestas, Marcela García busca apoyar a los microempresarios, con un enfoque claro por la mujer.
Entre sus propuestas, Marcela García busca apoyar a los microempresarios, con un enfoque claro por la mujer. Foto: Cortesía - API

Por eso García incluyó dentro de sus propuestas para las elecciones de este 8 de marzo tres acciones concretas encaminadas a impulsar el crecimiento de los microemprendedores. La primera tiene que ver con alivios tributarios reales para quienes empiezan un negocio, es decir, tarifas diferenciales y progresivas para mujeres cabeza de hogar y microemprendedoras que están dando el primer paso.

Además propone acompañamiento técnico con equipos especializados en temas jurídicos, contables y comerciales para que la informalidad no sea la única opción, y busca impulsar estrategias de educación financiera, digitalización y acceso a crédito para crecer y no endeudarse. “La equidad no es discurso. Es crear condiciones reales para competir y prosperar, pues si fortalecemos a las mujeres productivas, fortalecemos a Bogotá”, señaló.

Movilidad, otro eje clave

Hay otra realidad crítica que la candidata busca enfrentar: el tiempo que las personas gastan en los trancones. “Cada minuto atrapado en el tráfico es productividad perdida, tiempo que no vuelve y calidad de vida que se deteriora”, insistió. Teniendo en cuenta que Bogotá hoy se encuentra con múltiples frentes de obra abiertos, la movilidad para trabajadores, comerciantes y emprendedores “debe ser una prioridad”.

Su propuesta está orientada a generar un ‘Pico y Placa de Teletrabajo’ basado en cuotas de presencialidad y horarios escalonados por sectores y zonas, para así evitar que toda la ciudad se movilice al mismo tiempo.

Cortesía - API
Marcela García tiene el respaldo del Centro Democrático. Foto: Cortesía - API

También propone crear una cuota semanal de presencialidad por empresa, lo que significa que cada empresa pueda registrar su nómina (sin divulgar datos personales) y cumplir una cuota máxima de personal presencial en días y corredores críticos. Todo esto bajo un enfoque de priorización en zonas de mayor impacto por obras y sectores que generan más viajes diarios.

Esta propuesta funcionaría con algunas excepciones para funciones críticas, como de salud, logística esencial, operación 24/7 y servicios públicos. “El objetivo no es frenar la economía sino hacerla funcionar mejor y generar menos trancón, más tiempo para la familia y más productividad para la ciudad”, precisó.

Bogotá más segura

La seguridad es otro dolor de cabeza para los bogotanos. Según García, la ciudad necesita del orden y la inteligencia que pueden ofrecer los veteranos de la fuerza pública, pues hoy la capital del país cuenta con 25.000 veteranos formados en disciplina, prevención, manejo de crisis y cultura de seguridad.

“Ese capital humano no puede quedar subutilizado, por lo que propongo formarlos para desempeñar funciones operativas que hoy requieren las empresas, como logística, supervisión, control de acceso, coordinación de flotas y gestión de riesgo. Además de aprovechar su conocimiento en seguridad para fortalecer los entornos donde operan”, subrayó García.

Cortesía - API
La candidata asegura que la equidad no es discurso: es crear condiciones reales para competir y prosperar. Foto: Cortesía - API

No se trataría solo de vigilantes, sino de articuladores de entorno seguro, pues un veterano formado, además de ejecutar tareas operativas, también identificaría riesgos, coordinaría con la Policía, entendería los protocolos y actuaría con disciplina.

Finalmente, la propuesta estaría acompañada de tecnología e interoperabilidad, integrando cámaras privadas y de propiedad horizontal con los centros de monitoreo de la Policía bajo protocolos claros de datos y operación. “Seguridad no es solo más pie de fuerza, es empleo digno, tecnología conectada y corresponsabilidad empresarial”, concluyó.

*PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA.

