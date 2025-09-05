Rigoberto Urán recorrerá Colombia, pero en moto. Así será su nuevo “giro”

AKT Motos y el ciclista Rigoberto Urán anunciaron una alianza estratégica que busca conectar con los colombianos a través de la movilidad, el deporte y la seguridad vial. La colaboración, que inicialmente tendrá una duración de un año, se presenta bajo el concepto “Acelera tu progreso” y combina la trayectoria del ídolo del ciclismo con la experiencia de una de las marcas de motocicletas más reconocidas del país.

La alianza exalta el papel de las dos ruedas —bicicleta o motocicleta— como herramientas de progreso en Colombia. Según Rigo, esta unión representa una manera distinta de avanzar, sin abandonar su pasión por el ciclismo. “Hay muchas formas. La mía siempre ha sido en dos ruedas y ahora poder recorrer Colombia, sus paisajes y descubrir en una AKT nuevas sensaciones me parece una berraquera”, expresó el deportista.

Desde AKT, la visión de la campaña es clara: mostrar cómo millones de colombianos usan la moto como un medio para superarse, trabajar y alcanzar nuevos horizontes. “Esta alianza con Rigo no solo representa la unión de dos referentes de las dos ruedas en Colombia, también resume lo que somos como compañía: avanzar, disfrutar el camino y llevar el progreso a cada rincón del país”, señaló Ricardo Molina, gerente general de AKT Motos.

La alianza busca exaltar la 'berraquera' de los colombianos y su voluntad de salir adelante. | Foto: AKT Motos

La campaña tendrá presencia en eventos como el Giro de Rigo, en Barranquilla, y Expo2R, en Bogotá. Además, integrará una línea de acción enfocada en la movilidad segura, a través de la iniciativa “Mi familia me espera”, que promueve la conducción responsable y el respeto por las normas de tránsito.

Con este anuncio, AKT Motos se posiciona como una marca comprometida con el desarrollo social y la cocreación con figuras del deporte, la cultura y el entretenimiento. Con presencia en todo el país, la empresa reafirma su enfoque en ofrecer motocicletas accesibles y de calidad, apostando por el progreso colectivo y una movilidad más segura.