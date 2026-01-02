Salud

Salud femenina y tecnología, una alianza que ya impacta a 14.000 mujeres en Colombia

Una alianza entre la industria farmacéutica y una plataforma de orientación médica digital muestra cómo la tecnología está ampliando el acceso a información especializada para mujeres en regiones con barreras históricas.

Redacción Semana
2 de enero de 2026
Desde que 1DOC3 empezó a operar en 2014, ha acompañado a cerca de 14,5 millones de personas en distintos países del mundo con orientación sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazos, métodos anticonceptivos, entre otros temas.
Articular ciencia, innovación y compromiso social para ampliar el acceso a la salud femenina en Colombia implica ir más allá de la gestión de recursos. Supone construir alianzas estratégicas, usar la tecnología con intención y garantizar que la información médica llegue a las mujeres cuando la necesitan y de una manera cercana.

“Hablar de acceso a la salud femenina es hablar de brechas históricas. En un país marcado por la diversidad territorial, las distancias físicas y las diferencias culturales, el desafío no se limita a llegar a más lugares, sino a acompañar procesos de salud de forma continua y con criterio médico”, afirma Adriana Cleves, country manager de Exeltis Colombia.

De acuerdo con la directiva, estas condiciones han profundizado silencios y tabúes alrededor de la salud sexual y reproductiva, con efectos directos sobre la calidad de vida de las mujeres. La planificación familiar, la menopausia, los cambios durante el embarazo y su cuidado, el virus del papiloma humano (VPH), la endometriosis o la necesidad de una suplementación adecuada son temas que requieren atención oportuna y no admiten postergaciones.

Exeltis, empresa farmacéutica global que pertenece al grupo español Insud Pharma, cumple 10 años de presencia en Colombia con un compromiso sostenido con la salud femenina con un enfoque en anticoncepción, fertilidad, menopausia y sistema nervioso central. Su labor se centra en desarrollar y comercializar tratamientos que buscan mejorar la calidad de vida y responder a necesidades médicas no cubiertas, con una fuerte presencia internacional y una apuesta sostenida por la investigación y el desarrollo.

En ese camino, la tecnología se ha consolidado como un habilitador decisivo. Para Exeltis, la alianza con 1DOC3, plataforma digital de orientación médica gratuita y anónima creada en Colombia, ha permitido tender un puente entre las mujeres y un ecosistema de atención médica digital. A través de su aplicación y sitio web, la plataforma conecta a las personas con médicos certificados en menos de cinco minutos, ofreciendo prediagnósticos, triage y orientación en bienestar.

“En un sistema de salud que enfrenta retos estructurales, contar con respuestas médicas rápidas, precisas y personalizadas se convierte en un recurso determinante para prevenir complicaciones y apoyar decisiones informadas, especialmente en territorios donde el acceso a especialistas es limitado”, señala Cleves.

Durante el último año, esta visión compartida de liderazgo e innovación permitió alcanzar resultados concretos. Se realizaron cerca de 1.000 consultas y se registró el interés de aproximadamente 14.000 personas en contenidos relacionados con salud femenina, enfocados en educación, asesoría y prevención.

El alcance ha sido especialmente significativo en regiones con mayores barreras de acceso. Municipios y ciudades como Pasto, Jamundí, Yumbo, Yarumal, Cartago y Arauca evidencian el potencial de estas estrategias para reducir distancias y fortalecer el acceso a información médica confiable.

En este contexto, la orientación médica digital ha demostrado que el acompañamiento puede ser inmediato, accesible y respaldado por profesionales capacitados, sin depender de la ubicación geográfica. Este tipo de herramientas complementa la atención presencial y refuerza la importancia de que las pacientes mantengan sus controles regulares con el ginecólogo o el médico tratante.

“Cuando una mujer cuenta con información médica confiable y herramientas a su alcance, mejora su bienestar y se fortalece la capacidad colectiva de actuar con mayor conocimiento”, concluye Cleves.

Hablar de liderazgo en salud femenina es hablar de responsabilidad compartida, de alianzas que generan impacto y de decisiones que sitúan a las mujeres en el centro. Un liderazgo que incide de manera concreta en la vida de miles de mujeres en Colombia.

