Scott: la marca de los grandes eventos de ciclismo en Colombia

La historia del ciclismo en Colombia se ha tejido en las montañas con pasión y esfuerzo. En una geografía que invita a pedalear, la marca suiza SCOTT, con el respaldo de HA Bicicletas, se ha convertido en una aliada fundamental para miles de ciclistas, desde los aficionados que se atreven a su primer gran fondo hasta los deportistas de élite que buscan la bicicleta más liviana del mercado.

Jorge Villegas, director de mercadeo de SCOTT Colombia, aseguró que “SCOTT es hoy la marca que más apoya los grandes eventos del ciclismo en Colombia”. Es la bicicleta oficial de competencias como Mítica Race, Tatacoa Race, Gran Fondo Santa Marta, Gran Fondo Quindío, Gran Fondo Boyacá Mundial, Gran Fondo Egan y otros seis más.

Además de esto, la marca apoya al equipo profesional de ciclismo de ruta NU Colombia, quienes recorren las diferentes geografías nacionales e internacionales con sus bicicletas SCOTT Addict RC. En el MTB apoya a dos campeones nacionales en categoría élite masculina y femenina, quienes compiten con la SCOTT SPARK RC.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

La innovación ha sido siempre la hoja de ruta para SCOTT, por eso su más reciente lanzamiento, SCOTT Addict RC 2025, redefine los límites del ciclismo de ruta. Con un proceso de fabricación renovado, esta bicicleta representa un salto técnico que combina aerodinámica, confort y ligereza. El resultado, una bicicleta 300 gramos más liviana que su antecesora y con un 36 por ciento más de comodidad, según la marca.

“SCOTT fue pionera en integrar el cableado interno sin comprometer peso ni rendimiento”, precisó Alejandro Peláez, jefe de trade y producto SCOTT. “Y hoy seguimos liderando la fabricación de bicicletas ultraligeras, con un modelo que pesa apenas 5,7 kilos, la más liviana de producción en serie”.

SCOTT sigue pedaleando por un país en el que cada kilómetro recorrido es una oportunidad de construir innovación y futuro. “El ciclismo transforma realidades. Queremos que cada persona vea en la bicicleta una herramienta de bienestar y progreso”, concluyó Villegas.