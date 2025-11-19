Tecnología que facilita el cumplimiento de las obligaciones de los conductores en Colombia

Cumplir con los requisitos para conducir, como la vigencia del SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción, representa un desafío para muchos conductores en el país, no por desconocimiento, sino por la dificultad de hacer seguimiento a fechas, vencimientos y gestiones pendientes.

Con el propósito de facilitar este proceso, VML Holding, empresa colombiana especializada en asistencias de tránsito inteligente, desarrolló Leoncy, una aplicación que centraliza la información vehicular y permite a los usuarios organizar y consultar sus documentos de forma segura.

La plataforma incorpora recordatorios automáticos, notificaciones personalizadas y acceso a fuentes oficiales, de modo que los conductores pueden realizar sus trámites con oportunidad y dentro de los canales establecidos.

“Leoncy es una iniciativa que promueve la responsabilidad y la seguridad vial a través de la tecnología. Buscamos que los conductores puedan mantenerse al día con sus obligaciones de manera fácil, evitando el caos legal que puede surgir cuando se postergan o se pierden los plazos”, explica Nathalia López, vicepresidenta de VML Holding.

Entre sus principales funcionalidades, la aplicación emite alertas sobre vencimientos próximos de documentos y notifica la existencia de comparendos pendientes, lo que permite a los usuarios conocer su estado ante las autoridades de tránsito y tomar decisiones oportunas para evitar sanciones adicionales.

De esta manera, Leoncy contribuye al cumplimiento normativo y a la prevención de incidentes derivados de trámites vencidos o multas no gestionadas.

“Queremos que cada usuario entienda que la seguridad vial no empieza en la vía, sino en la planeación –señala–. Por eso, desarrollamos un ecosistema digital que fomenta hábitos de cumplimiento y conciencia ciudadana”.

Además de su función preventiva, la aplicación dispone de un sistema de acompañamiento que ofrece asistencia en caso de accidentes de tránsito, asesoría jurídica y orientación sobre los procedimientos establecidos por las autoridades.

“Cuando un conductor está informado y tiene sus obligaciones en regla, actúa con responsabilidad y puede evitar consecuencias graves para sí mismo y para otros”, añade López.