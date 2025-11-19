Suscribirse

Innovación y movilidad

Tecnología que facilita el cumplimiento de las obligaciones de los conductores en Colombia

A través de Leoncy, VML Holding impulsa una cultura de responsabilidad y seguridad vial, brindando herramientas digitales que ayudan a los conductores a mantener sus documentos, seguros y obligaciones al día, de forma sencilla y segura.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 9:37 p. m.
Con el propósito de facilitar este proceso, VML Holding, empresa colombiana especializada en asistencias de tránsito inteligente, desarrolló Leoncy, una aplicación que centraliza la información vehicular y permite a los usuarios organizar y consultar sus documentos de forma segura.
“Leoncy es una iniciativa que promueve la responsabilidad y la seguridad vial a través de la tecnología. Buscamos que los conductores puedan mantenerse al día con sus obligaciones de manera fácil, evitando el caos legal que puede surgir cuando se postergan o se pierden los plazos”, explica Nathalia López, vicepresidenta de VML Holding. | Foto: Freepik A.P.I.

Cumplir con los requisitos para conducir, como la vigencia del SOAT, la revisión técnico-mecánica o la licencia de conducción, representa un desafío para muchos conductores en el país, no por desconocimiento, sino por la dificultad de hacer seguimiento a fechas, vencimientos y gestiones pendientes.

Con el propósito de facilitar este proceso, VML Holding, empresa colombiana especializada en asistencias de tránsito inteligente, desarrolló Leoncy, una aplicación que centraliza la información vehicular y permite a los usuarios organizar y consultar sus documentos de forma segura.

La plataforma incorpora recordatorios automáticos, notificaciones personalizadas y acceso a fuentes oficiales, de modo que los conductores pueden realizar sus trámites con oportunidad y dentro de los canales establecidos.

“Leoncy es una iniciativa que promueve la responsabilidad y la seguridad vial a través de la tecnología. Buscamos que los conductores puedan mantenerse al día con sus obligaciones de manera fácil, evitando el caos legal que puede surgir cuando se postergan o se pierden los plazos”, explica Nathalia López, vicepresidenta de VML Holding.

Entre sus principales funcionalidades, la aplicación emite alertas sobre vencimientos próximos de documentos y notifica la existencia de comparendos pendientes, lo que permite a los usuarios conocer su estado ante las autoridades de tránsito y tomar decisiones oportunas para evitar sanciones adicionales.

De esta manera, Leoncy contribuye al cumplimiento normativo y a la prevención de incidentes derivados de trámites vencidos o multas no gestionadas.

“Queremos que cada usuario entienda que la seguridad vial no empieza en la vía, sino en la planeación –señala–. Por eso, desarrollamos un ecosistema digital que fomenta hábitos de cumplimiento y conciencia ciudadana”.

Además de su función preventiva, la aplicación dispone de un sistema de acompañamiento que ofrece asistencia en caso de accidentes de tránsito, asesoría jurídica y orientación sobre los procedimientos establecidos por las autoridades.

“Cuando un conductor está informado y tiene sus obligaciones en regla, actúa con responsabilidad y puede evitar consecuencias graves para sí mismo y para otros”, añade López.

Con soluciones como Leoncy, VML Holding busca fortalecer el vínculo entre tecnología y bienestar ciudadano, impulsando el uso de herramientas digitales al servicio de la legalidad y la seguridad vial en Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hallaron el cuerpo sin vida de menor desaparecida tras creciente súbita en Silvania

2. Consejo de Estado mantiene en su cargo a directora de Bomberos, fue negada una demanda que pedía anular su nombramiento

3. Detallan intento de robo a jugadores de la Selección Colombia en Miami: “los estaban siguiendo”

4. Revelan nuevos detalles sobre el secuestro del hijo de Giovanny Ayala; su padre compartió un nuevo mensaje

5. Mundial United 2026 | El discurso de camerino de Duckens Nazon, jugador de Haití, que da ganas de llorar y le da la vuelta al mundo: y lograron la histórica clasificación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Círculo de MujeresInnovación MovilidadcomparendosPrevenciónseguridad de vehiculos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.