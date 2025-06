Una academia para que las mujeres logren la libertad financiera

Para García, quien tiene 55 años y trabaja en una empresa de logística, lo más importante del programa de mentoría ha sido que trabaja mucho desde la esencia de cada persona y ayuda a transformar creencias limitantes en planes concretos para manejar las finanzas de una manera práctica y adaptada a cada caso. “Aunque no quiero que se acabe esta mentoría, ya cuento con las herramientas y el conocimiento necesario para avanzar en el plan de inversiones que trazamos con July y su equipo”, afirma.

Más allá de los aspectos técnicos, el programa también ha tenido una gran influencia en la faceta personal de mujeres como Elizabeth Gallego: “Esta experiencia me ha transformado completamente. Ahora soy una mujer muy atrevida, me siento súper orgullosa de mí misma por lograr superar muchos miedos y barreras tecnológicas. Siento que llegué a reclamar lo que me pertenece y estoy feliz por ser un gran ejemplo para mi hija”, declara esta contadora pública de 52 años.