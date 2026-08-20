‘Voces por la vida’, el concierto por los afectados del terremoto ya ha recaudado más de 4.000 millones de pesos. Así puede participar

La industria del entretenimiento colombiano puso en marcha en tiempo récord una iniciativa para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió recientemente al país. En menos de una semana, promotores, artistas, proveedores y diferentes actores del sector se unieron para organizar ‘Voces por la vida’, un concierto que reunirá a 34 artistas y tendrá capacidad para cerca de 40.000 asistentes.

El evento se realizará el próximo 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, y para ingresar será necesario realizar una donación a través de Ticketmaster.co, con aportes desde 100.000 pesos. Quienes quieran contribuir con una suma mayor también podrán hacerlo y recibirán sus entradas por correo electrónico.

Entre los artistas confirmados están Karol G, Agudelo 888, Pedro Capó, Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Grupo Niche y Juliana, entre otros.

En total, el concierto reunirá 34 artistas nacionales y extranjeros. Foto: Páramo

La dimensión del cartel refleja la rapidez con la que se organizó el evento. Catalina Amador, Promotora Talent Buyer de Páramo, explicó que el proceso comenzó apenas 24 horas después del terremoto. “Siempre nos recibieron con un sí”, señaló Amador al describir las conversaciones con artistas, proveedores, colegas y otros actores de la industria. Una dinámica que permitió que empresas y personas que normalmente compiten trabajaran juntas para sacar adelante un evento de esta magnitud.

“En circunstancias normales, un espectáculo de estas dimensiones puede requerir cerca de seis meses de preparación. Esta vez, el equipo ha trabajado durante jornadas continuas para tener listo el montaje en menos de dos semanas”, precisó Amador.

La contribución de la industria no se limita a la convocatoria de artistas. Proveedores de escenarios, iluminación y otros servicios están aportando equipos, personal y horas de trabajo. De acuerdo con la organización, un montaje de estas características puede representar entre 1,5 y 2 millones de dólares, sin contar los honorarios de los artistas.

El dinero recibido por las donaciones no se utilizará para cubrir esos costos. El ciento por ciento del recaudo será destinado a la atención de la emergencia, específicamente a la reconstrucción de viviendas que quedaron completamente destruidas.

Una iniciativa de impacto

A pocos días del concierto, ‘Voces por la vida’ ya ha recaudado más de 4.000 millones de pesos gracias a las donaciones de más de 24 mil personas. Para administrar los recursos se eligió a la Corporación Presentes, una entidad que ha participado en procesos de reconstrucción en Colombia. La selección se dio luego de un proceso de revisión de distintas organizaciones con el objetivo de establecer un mecanismo transparente para el manejo del dinero.

Además, se contará con auditoría y mecanismos de trazabilidad entre las entidades que participan en el proceso.

“Aunque se estableció que el dinero se destinará a vivienda, la organización está a la espera de que avance la evaluación de la emergencia para determinar dónde se concentrará la inversión. Sin embargo, la prioridad serán las viviendas que quedaron destruidas y que requieren reconstrucción”, agregó Amador.

Para Amador este concierto busca transformar las donaciones en una ayuda concreta para quienes perdieron sus casas. “Invitamos a la gente para que se sume a esta iniciativa y apoye una reconstrucción que apenas comienza”.