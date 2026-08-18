Más de 7.000 millones de pesos para víctimas del conflicto que residen en Bogotá: “Cumplimos con la reparación integral”

Durante años, miles de personas de todas las regiones del país tuvieron que abandonar sus territorios y migrar a Bogotá por cuenta del conflicto armado. Como parte del proceso de reparación, la Unidad para las Víctimas ha entregado indemnizaciones que buscan contribuir a la reconstrucción de sus proyectos de vida.

En una de las más recientes jornadas llevada a cabo en Bogotá, la entidad entregó cartas de indemnización por un valor de 7.088 millones de pesos a 739 sobrevivientes del conflicto que actualmente residen en la capital del país y en municipios aledaños.

Para muchos de ellos este proceso de reparación representa la conclusión de un largo trámite marcado por la incertidumbre y la memoria de la guerra. “Estoy muy agradecida (…), muy contenta porque después de tanto tiempo de espera había perdido la fe, pensaba que ya no vería esto, pero lo estoy viviendo”, relató Cecilia*, una de las víctimas.

Los beneficiarios también participaron en una jornada de orientación sobre el uso adecuado de los recursos con el acompañamiento de entidades como el Sena y el Icetex, que presentaron alternativas de formación, emprendimiento y acceso a programas educativos.

Alix Aguilar, directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, resaltó la importancia de seguir avanzando en estas medidas de reparación integral. “Esta fue una prioridad para el Gobierno Petro. Con la entrega de estas cartas garantizamos el acceso a la indemnización administrativa como una medida que reconoce el daño causado y aporta a la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado”, puntualizó.

Así mismo, Miller Ruiz, director territorial central de la Unidad para las Víctimas, señaló que la jornada forma parte de las acciones que adelanta la entidad para avanzar en la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado.

La entidad entregó cartas de indemnización por un valor de 7.088 millones de pesos a 739 sobrevivientes del conflicto. Foto: Unidad para las Víctimas - API

“Esto demuestra que el Gobierno nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, continúa cumpliendo con la reparación integral”, recalcó el funcionario.

Así, la entidad busca reconocer los daños ocasionados por el conflicto y brindar a los beneficiarios herramientas para consolidar proyectos sostenibles de vivienda y desarrollo económico en la ciudad.

¿A quiénes cubre estas reparaciones?

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, la indemnización administrativa se entrega a las víctimas de los siguientes hechos:

Homicidio : 40 SMLMV divididos entre los familiares de la víctima que murió, dependiendo de su estado civil en el momento de la muerte.

: 40 SMLMV divididos entre los familiares de la víctima que murió, dependiendo de su estado civil en el momento de la muerte. Desaparición forzada : 40 SMLMV divididos entre los familiares de la víctima desaparecida, dependiendo de su estado civil en el momento de la desaparición.

: 40 SMLMV divididos entre los familiares de la víctima desaparecida, dependiendo de su estado civil en el momento de la desaparición. Secuestro : 40 SMLMV que se entregan directamente a quien haya sido liberado, no a los familiares.

: 40 SMLMV que se entregan directamente a quien haya sido liberado, no a los familiares. Lesiones personales que generaron incapacidad permanente o discapacidad : Hasta 40 SMLMV que, según la Resolución 0848 de 2014, se entregan directamente a la víctima que sufrió la lesión.

: Hasta 40 SMLMV que, según la Resolución 0848 de 2014, se entregan directamente a la víctima que sufrió la lesión. Lesiones personales que generaron incapacidad : Hasta 30 SMLMV que, según la Resolución 0848 de 2014, se entregan directamente a la víctima que sufrió la lesión.

: Hasta 30 SMLMV que, según la Resolución 0848 de 2014, se entregan directamente a la víctima que sufrió la lesión. Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes : 30 SMLMV que se entregan directamente a quien sufrió el hecho.

: 30 SMLMV que se entregan directamente a quien sufrió el hecho. Delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos niños, niñas y adolescentes nacidos como consecuencia de una violación sexual en el marco del conflicto armado : 30 SMLMV que se entregan directamente a quien sufrió el hecho.

: 30 SMLMV que se entregan directamente a quien sufrió el hecho. Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes: Según la Resolución 00552 de 2015, los recursos se entregan directamente a la víctima que sufrió la tortura con las siguientes reglas: las victimas incluidas en el Registro Único de Victimas – RUV – por el hecho victimizante tortura, recibirán una indemnización por vía administrativa igual a diez (10) SMMLV.

*Nombre modificado por seguridad de la víctima.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Unidad para las Víctimas.