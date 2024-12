Fuentes judiciales les corroboraron a las agencias EFE y AFP que la policía había ido a su casa en Madrid después de la decisión judicial el pasado viernes, pero no pudo encontrarlo.

"Está en búsqueda y estamos intentando localizarlo". La Policía Nacional española le confirmó a BBC Mundo que Hugo Armando Carvajal, exjefe de inteligencia de Venezuela, desapareció en el país poco después de que un tribunal español aprobara una solicitud de extradición a Estados Unidos p or cargos de narcotráfico.

Abrams indicó que después de una decisión inicial "incomprensible" en contra de la extradición de Carvajal a Estados Unidos, la Justicia autorizó esa medida. "Fueron a su casa y ¡ah, qué sorpresa! No estaba allí", relató el alto cargo estadounidense. "Esperamos que la policía española lo localice, lo arreste y lo extradite a Estados Unidos", agregó.

De chavista a seguidor de Guaidó

Carvajal alegó ante la Justicia española que la petición de EE.UU. carecía de fundamento y respondía a motivaciones políticas. "En la justicia de Estados Unidos no confío: el solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", dijo Carvajal ante los tribunales españoles el pasado mes de septiembre.