Él, conocido sencillamente como el príncipe Napoleón, es sobrino tataranieto del emperador , pues proviene de su hermano menor, Jérôme, rey de Westfalia, y es hoy el jefe de la casa Bonaparte, pues el monarca no dejó descendientes directos.

En 1810, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, avasallaba con su inmenso poder a Europa, pero necesitaba urgentemente dos cosas: un aliado en su guerra contra Gran Bretaña y Rusia, y el heredero que no le pudo dar su esposa, Josefina, a quien repudió por eso .

El príncipe Napoleón, educado en Harvard y residenciado en Londres, es muy parecido a Napoleón Bonaparte. También desciende de los reyes Luis XIV de Francia, Carlos III de España y George II de Inglaterra.

La boda tendrá lugar en Les Invalides, el palacio donde reposan los restos del emperador en París, y ha causado revuelo en la realeza y sectores franceses que ven en el príncipe una esperanza para el resurgimiento de su patria en crisis.

Como lo explicó The Times, de Londres, no es que los galos vayan a deponer al presidente Macron para coronar al apuesto Jean-Christophe. Pero este remake de la unión de dos familias tan determinantes es vista por muchos como un momento propicio para ubicar a Bonaparte “en el centro del escenario europeo, ahora que el continente está perdiendo su fe en los políticos modernos, y darle la oportunidad de jugar un rol influyente en los asuntos públicos”, expresó el diario inglés.

La idea no salió del aire, si se tiene en cuenta que la unificación de Europa bajo su trono fue justo uno de los fines malogrados de Napoleón Bonaparte, cuya relación con María Luisa tuvo un triste fin, pues casi no vivieron juntos.

Su hijo, el rey de Roma, murió prematuramente en 1832, por lo cual no pudo perpetuar el legado de su padre. Once años antes, este había muerto en la isla africana de Santa Elena, tras su estruendosa caída, fruto de la ambición insaciable.

No obstante, su ideario permanece vivo, debido al movimiento bonapartista, cuyos miembros son quizás los más contentos con el próximo enlace del príncipe y la heredera de la casa de Austria o Habsburgo. “Sus integrantes anhelan el retorno de un líder con estilo imperial, fuerte. Además, añoran la grandeza de la época en que Francia dominaba Europa”, afirmó The Times.

Educado en Harvard, su alteza imperial (como lo llaman) vive en Londres, donde trabaja en la firma de capitales de inversión The Blackstone Group, y aclara que su casamiento es muy diferente al de sus antepasados.

“Es una historia de amor y no un saludo a la tradición. Cuando conocí a Olympia, me fijé en sus ojos y no en su árbol genealógico. Nos da risa esta coincidencia entre nuestras familias”, le declaró a Le Figaro, de París.

Sin embargo, se comenta que él no es del todo indiferente a las reivindicaciones de los bonapartistas, que se dieron por bien servidos cuando manifestó su deseo de contribuir a la causa de Francia con estas palabras: “Para mí, Napoleón personifica la idea de progreso. Los Bonaparte siempre han sido hombres modernos, que han contribuido al avance de las épocas en que les ha tocado vivir y se han destacado por su extraordinaria libertad. Pretendo firmemente encauzar mi herencia en la misma dirección”.