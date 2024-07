Brexit: el incierto camino que le espera al Reino Unido al abandonar la Unión Europea

Ya no hay marcha atrás. El miércoles, el Parlamento Europeo ratificó la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) con una demoledora votación de 621 votos contra 49, en una ceremonia en la que los diputados no escondieron sus emociones . Algunos, en medio de la nostalgia y decepción ante la suerte ya echada, dejaron salir sus lágrimas mientras extendían bufandas con la frase “Siempre unidos”.

El deseo separatista se cristalizó este viernes a las once de la noche en Londres, fecha acordada para la irreversible desconexión. La Eurocámara selló el destino del Reino Unido, pero nadie sabe qué le espera al país insular. Todo dependerá de lo que logre negociar el primer ministro, Boris Johnson, a partir del 3 de marzo. Él espera cerrar los acuerdos este mismo año, pero muchos son escépticos ante esta posibilidad . Asuntos como los tratados comerciales y la frontera con Irlanda podrían dilatar las conversaciones hasta dos años más, con un desenlace difícil de predecir.

Desde el referéndum de 2016, el número de migrantes europeos en Gran Bretaña ha descendido. En el primer trimestre de 2015, el saldo migratorio neto anual de ciudadanos de la UE en el Reino Unido alcanzaba 219.000, pero en el segundo trimestre de 2019 no llegó a los 50.000 . Aunque esta tendencia seguramente seguirá, probablemente, crecerá el número de migrantes del resto del mundo, debido a la política de búsqueda de talentos y a que el tránsito de personas fuera de la comunidad europea hacia el Reino Unido no sufrirá cambios.

Los promotores del brexit han manifestado que, al dejar la comunidad, los británicos garantizan la exclusividad de la actividad pesquera en sus aguas territoriales. Ante esta posición, los europeos han amenazado con fuertes represalias. Según Luis Ángel Madrid, experto en comercio internacional de la London School of Economics y docente de la Universidad Sergio Arboleda, “Los europeos han condicionado el acceso de los bancos británicos a la UE a que los pesqueros europeos puedan usar las aguas territoriales británicas” . De mantener su postura nacionalista en este tema, el tiempo va a correr en contra de Johnson.

En todo caso, el clima en el territorio insular frente a los migrantes no es el mejor. “El ‘brexit’ ha sido muy perjudicial al promover el mensaje de que los migrantes no son bienvenidos. Los índices de racismo crecieron luego del referéndum y siguen en alza. Muchos europeos dicen sentirse mal recibidos, y no tener una recepción cálida les dificulta integrarse”, aseguró Phillimore.

Algunos británicos también están optando por abandonar la isla. En el acuerdo de retiro quedó pactado que aquellos que se asienten en cualquier país miembro de la UE antes de que finalice el año pueden reclamar el derecho a ser ciudadanos de esta comunidad. Los demás quedarán sometidos a los acuerdos a los que logre llegar Johnson. Por su parte, los miembros de la comunidad europea que hayan vivido al menos cinco años en el Reino Unido tendrían un tratamiento prioritario.

Todavía en el aire

Además de los asuntos económicos, a la Unión Europea le preocupan otros temas de diferente índole. El Reino Unido tiene que decidir qué hacer con la frontera entre Irlanda, todavía miembro de la UE, e Irlanda del Norte, que conforma el Reino Unido. La comunidad europea se opone a construir barreras físicas, pero Johnson no ha cerrado esa puerta. Los acuerdos sobre seguridad interior y exterior, los derechos laborales y la política de subsidios también preocupan a la UE.