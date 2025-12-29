Lotería

¿Apostó en la lotería?: consulte si ganó en el sorteo de Super Astro Sol el lunes 29 de diciembre

Los colombianos pueden ganar de lunes a sábado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 9:22 p. m.
Sorteo de Super Astro Sol
Sorteo de Super Astro Sol Foto: Super Astro Sol y Getty

Este lunes, 29 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5321 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 6770
  • Los últimos tres dígitos: 770
  • Los últimos dos dígitos: 70
  • Y el signo zodiacal ganador es: Virgo
¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes 29 de diciembre en el sorteo 8294

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes 29 de diciembre en el sorteo 8294

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de diciembre

Loterías

¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 29 de diciembre

Loterías

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

Loterías

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del domingo 28 de diciembre

Loterías

¿Le pegó al gordo? Revise aquí si fue el ganador de la Lotería La Caribeña, El Paisita y El Dorado

Loterías

Verifique si le pegó al gordo: estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 27 de diciembre

Loterías

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Loterías

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Mas de Loterías

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Apostó en la lotería?: consulte si ganó en el sorteo de Super Astro Sol el lunes 29 de diciembre

Sinuano Día y Noche

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025

Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes 29 de diciembre en el sorteo 8294

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de diciembre.

¿Fue uno de los ganadores? Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de diciembre

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 29 de diciembre

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del domingo 28 de diciembre

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de diciembre.

¿Le pegó al gordo? Revise aquí si fue el ganador de la Lotería La Caribeña, El Paisita y El Dorado

Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de Chontico Día y Noche de este domingo, 28 de diciembre

Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.

La Antioqueñita día y tarde este domingo 28 de diciembre de 2025: resultados ganadores

Noticias Destacadas