Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025

Esta lotería aumenta las probabilidades de ganar con sus dos versiones y la balota “La Quinta”.

Redacción Loterías
29 de diciembre de 2025, 7:50 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este lunes 29 de diciembre de 2025, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 4757, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 4.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este lunes, 29 de diciembre de 2025

  • Premio mayor: 4757.
  • La Quinta: 4.
YouTube video CH_SfSob22g thumbnail

Este sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. de lunes a sábado.

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este lunes, 29 de diciembre de 2025

  • Premio mayor: 
  • La Quinta:

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.

Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el martes 30 de diciembre, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 8:30 p. m. para la nocturna.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes 29 de diciembre en el sorteo 8294

¿Fue uno de los ganadores? Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de diciembre

¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 29 de diciembre

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del domingo 28 de diciembre

¿Le pegó al gordo? Revise aquí si fue el ganador de la Lotería La Caribeña, El Paisita y El Dorado

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de Chontico Día y Noche de este domingo, 28 de diciembre

La Antioqueñita día y tarde este domingo 28 de diciembre de 2025: resultados ganadores

¿Resultó ganador? Números de la Lotería del Cauca para el último sorteo del 27 de diciembre

