Cayó el Miloto más grande de los últimos 9 años: hay un nuevo millonario en Colombia y así debe reclamar su premio

La Lotería del Baloto anunció sobre la caída de su premio mayor en Colombia, luego de que la suerte le llegara a uno de sus jugadores, llevándose el gran acumulado de Baloto de $61.600 del sorteo 2717.

Baloto superó los 63.000 millones: estos fueron los números ganadores del acumulado de este sábado 3 de octubre

El afortunado reside en el departamento de Boyacá, específicamente en el municipio de Nobsa, en donde compró el tiquete ganador en un punto de venta de la red aliada JER.

El nuevo multimillonario del país realizó su compra bajo la modalidad manual y ganó con los números 03, 10, 14, 26, 31 y la superbalota 10. La edición de este Miloto trajo consigo un total de 40.239 ganadores y premios totales por más de $61.965 millones.

La caída de este sorteo de Baloto ha sido la cuarta más grande en su historia y el mayor acumulado que se registra desde el año 2017. Asimismo, es la primera vez que cae durante el 2026.

El sorteo de este sábado 3 de octubre trajo un nuevo ganador. Foto: Montaje Semana

Desde que Baloto realizó su lanzamiento el 25 de mayo de 2022 hasta el 27 de septiembre de 2026, se han entregado $425.617 millones en premios a 12.373.513 ganadores, además de la transferencia de más de $268.982 millones al sistema de salud.

¿Qué debe hacer el ganador para reclamar su premio?

Miloto informa que el nuevo multimillonario que ganó el gran acumulado de $61.600 millones tiene que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para posteriormente consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com.

Al tratarse de un premio mayor que supera el umbral legal de las 182 UVT ($9.532.068 COP para 2026), el proceso de cobro se gestiona de manera directa con la Fiduciaria de Occidente bajo las siguientes condiciones:

Documentación obligatoria: presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte).

presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte). Tiquete en físico o digital: como el tiquete fue adquirido digitalmente, se debe presentar impreso el comprobante digital descargado de la sección “Mis Apuestas” .

como el tiquete fue adquirido digitalmente, se debe presentar impreso el comprobante digital descargado de la sección . Plazo máximo de cobro: El ganador cuenta con un plazo máximo de 365 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero. De no hacerse efectivo en este lapso, los recursos son transferidos al sistema de salud pública de Colombia.

El ganador cuenta con un plazo máximo de contados a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero. De no hacerse efectivo en este lapso, los recursos son transferidos al sistema de salud pública de Colombia. Certificación bancaria: Para efectuar el pago del premio mediante transferencia electrónica, la entidad fiduciaria solicitará una certificación bancaria activa del ganador con una expedición no mayor a 30 días.

Para efectuar el pago del premio mediante transferencia electrónica, la entidad fiduciaria solicitará una certificación bancaria activa del ganador con una expedición no mayor a 30 días. Descuentos e impuestos por ley (Ganancias Ocasionales): Sobre el monto total del acumulado ($550 millones) se aplica la retención por ganancia ocasional del 20% fijada en la reforma tributaria nacional. Por lo tanto, el desembolso neto para el ganador es de $440 millones de pesos, descontando $110 millones transferidos a la DIAN.