Chontico Día y Noche, domingo 7 de septiembre: revise los números ganadores del último sorteo

Por medio de las redes sociales y YouTube se pueden conocer los ganadores del sorteo.

7 de septiembre de 2025, 6:09 p. m.
Una nueva edición de la Lotería Día y Noche del Chontico se desarrolló con el objetivo de determinar los ganadores del plan de premios con el cual se cuenta.

Para este domingo, 7 de septiembre de 2025, el número ganador fue el 5711 del sorteo 8182, y “La Quinta” con el número 1.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo de este domingo, 7 de septiembre

Premio mayor: 5711 - 1

  • Tres últimos: 711
  • Dos últimos: 11
  • Cifra completa: 5711
  • Último número: 1.
Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo de este domingo, 7 de septiembre

Premio mayor: Pendiente

  • Tres últimos: Pendiente
  • Dos últimos: Pendiente
  • Cifra completa: Pendiente
  • Último número: Pendiente

La modalidad de juego es muy sencilla: el jugador adquiere un billete compuesto por una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que la máquina las genere de manera aleatoria.

Luego, durante el sorteo, se extraen al azar cuatro números en un orden que es crucial para determinar el resultado ganador y las demás combinaciones que se pueden llevar distintos premios.

Los premios que otorga la Lotería Chontico Día son muy atractivos y dependen tanto de la cantidad de aciertos obtenidos como del valor apostado en cada billete.

Basado en esto, el ofrece varias formas de ganar, dividiendo los premios según los resultados de la siguiente manera:

Por el valor de la apuesta

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Premios

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

En esta modalidad la lotería Noche se juega de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 horas y los domingos y festivos a las 20:00 horas. Cumple la misma dinámica que el sorteo matutino, pero en horas de la noche. Ambos resultados se transmiten por el Canal Telepacífico.

