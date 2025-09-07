Chontico Día y Noche, domingo 7 de septiembre: revise los números ganadores del último sorteo

Una nueva edición de la Lotería Día y Noche del Chontico se desarrolló con el objetivo de determinar los ganadores del plan de premios con el cual se cuenta.

Para este domingo, 7 de septiembre de 2025, el número ganador fue el 5711 del sorteo 8182, y “La Quinta” con el número 1.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo de este domingo, 7 de septiembre

Premio mayor: 5711 - 1

Tres últimos: 711

Dos últimos: 11

Cifra completa: 5711

Último número: 1.

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo de este domingo, 7 de septiembre

Premio mayor: Pendiente

Tres últimos: Pendiente

Dos últimos: Pendiente

Cifra completa: Pendiente

Último número: Pendiente

La modalidad de juego es muy sencilla: el jugador adquiere un billete compuesto por una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que la máquina las genere de manera aleatoria.

Luego, durante el sorteo, se extraen al azar cuatro números en un orden que es crucial para determinar el resultado ganador y las demás combinaciones que se pueden llevar distintos premios.

Los premios que otorga la Lotería Chontico Día son muy atractivos y dependen tanto de la cantidad de aciertos obtenidos como del valor apostado en cada billete.

Basado en esto, el ofrece varias formas de ganar, dividiendo los premios según los resultados de la siguiente manera:

Por el valor de la apuesta

Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Premios

Cuatro aciertos : 4.500 veces lo apostado.

: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos : 400 veces lo apostado.

: 400 veces lo apostado. Dos aciertos : 50 veces lo apostado.

: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.