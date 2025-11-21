Loterías
Chontico Día y Noche: estas son las combinaciones ganadoras del sorteo del 21 de noviembre
Un nuevo juego se llevó a cabo y arrojó los resultados que le darían un jugoso premio al ganador.
La Lotería Chontico Día, una de las apuestas más reconocidas en Colombia, realiza dos sorteos diarios: uno en horas de la mañana y otro en la noche. En esta ocasión, ya se conocen los resultados correspondientes a este viernes 21 de noviembre para el sorteo número 8256.
En la edición del día, la cifra ganadora fue 2922, acompañada por el 3 como número asignado a La Quinta.
Los administradores del juego recordaron que el valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del dinero apostado en el billete.
Como es costumbre, este juego ofrece dos oportunidades diarias para tentar a la suerte: una edición en la mañana y otra en la noche, permitiendo a los apostadores elegir diversas combinaciones y valores para incrementar sus posibilidades de ganar.
Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8256
Premio mayor: 2922 - 3
- Tres últimas cifras: 922.
- Dos últimas cifras: 22.
- Número completo: 2922
- Última cifra: 3.
Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8256
Premio mayor:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Número completo:
- Última cifra:
Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 20 de noviembre de 2025: 7578 - 7
- 19 de noviembre de 2025: 2691 - 8
- 18 de noviembre de 2025: 8053 - 7
Chontico Noche
- 20 de noviembre de 2025: 9937- 9
- 19 de noviembre de 2025: 1928 - 7
- 18 de noviembre de 2025: 4560 - 5
El próximo sorteo de Chontico, tanto en su versión diurna como nocturna, se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre, en los horarios habituales establecidos por la lotería.