Chontico Día y Noche: estas son las combinaciones ganadoras del sorteo del 21 de noviembre

La Lotería Chontico Día, una de las apuestas más reconocidas en Colombia, realiza dos sorteos diarios: uno en horas de la mañana y otro en la noche. En esta ocasión, ya se conocen los resultados correspondientes a este viernes 21 de noviembre para el sorteo número 8256.

En la edición del día, la cifra ganadora fue 2922, acompañada por el 3 como número asignado a La Quinta.

Los administradores del juego recordaron que el valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del dinero apostado en el billete.

Como es costumbre, este juego ofrece dos oportunidades diarias para tentar a la suerte: una edición en la mañana y otra en la noche, permitiendo a los apostadores elegir diversas combinaciones y valores para incrementar sus posibilidades de ganar.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8256

Premio mayor: 2922 - 3

Tres últimas cifras: 922.

Dos últimas cifras: 22.

Número completo: 2922

Última cifra: 3.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8256

Premio mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

Chontico Día y Tarde

Chontico Día

20 de noviembre de 2025: 7578 - 7

19 de noviembre de 2025: 2691 - 8

18 de noviembre de 2025: 8053 - 7

Chontico Noche

20 de noviembre de 2025: 9937- 9

19 de noviembre de 2025: 1928 - 7

18 de noviembre de 2025: 4560 - 5