Chontico Día y Noche: estos son los resultados oficiales en el sorteo del 10 de enero de 2026

Este sábado se jugó en sus dos versiones y arrojó los siguientes números ganadores.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 6:10 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

La lotería Chontico se ha convertido en uno de los juegos más aclamados por los apostadores en Colombia. Este sábado, 10 de enero de 2026, se llevó a cabo en sus dos versiones habituales: Chontico Día a la 1:00 de la tarde y Chontico Noche a las 10:00 de la noche.

A continuación, los números ganadores de cada sorteo:

Resultados de Chontico Día hoy, 10 de enero de 2026

Premio mayor: 3725-1

  • Tres últimas cifras: 725
  • Dos últimas cifras: 25
  • Número completo: 3725
  • La quinta: 1
YouTube video nozFUHIerLs thumbnail

Resultados de Chontico Noche hoy, 10 de enero de 2026

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Número completo: 
  • Última cifra:
YouTube video REVNy44g3ys thumbnail

¿Cómo se juega el Chontico?

El Chontico es una lotería originada en el Valle del Cauca y debe su nombre al chontaduro, tradicional fruta que se vende en todo el país y más en la zona del pacífico.

Se juega todos los días en los siguientes horarios:

Chontico Día

  • Todos los días a la 1:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La dinámica de juego de esta lotería es muy sencilla. El apostador solo debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras, las cuales pueden ser seleccionadas de manera personalizada o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora

Durante el sorteo se extraen cuatro balotas que contienen los números del 0 al 9, y el orden en el que salen es determinante para establecer las distintas categorías de premios.

Noticias Destacadas