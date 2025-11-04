Conozca los números ganadores de la lotería Chontico de este martes, 4 de noviembre

El inicio de la primera semana de noviembre estuvo marcado por la emoción de las loterías y los juegos de azar, que millones de colombianos aprovechan para poner a prueba su suerte y aspirar a millonarios premios capaces de transformar sus vidas.

En el país existen más de 15 loterías, muchas organizadas por regiones. Es el caso del Chontico, el sorteo regional del Valle del Cauca, que se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los apostadores gracias a sus sorteos frecuentes y su cercanía con los jugadores.

Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

El Chontico realiza dos sorteos principales: Chontico Día y Chontico Noche, que se celebran también los días sábados, domingos y festivos.

Cada sorteo entrega premios millonarios al número ganador y también ofrece categorías secundarias como secos, aproximaciones y combinaciones, aumentando las probabilidades de obtener un premio.

Lotería Chontico día | Resultados de la lotería el 4 de noviembre

Premio mayor: 4137 - 9

Tres últimas cifras: 137.

Dos últimas cifras: 37.

Número completo: 4137.

Última cifra: 9.

Lotería Chontico noche | Resultados de la lotería el 4 de noviembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día miércoles, 05 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

03 de noviembre de 2025: 2651 - 3

02 de noviembre de 2025: 0619 - 4

01 de noviembre de 2025: 4395 - 3

Chontico Noche