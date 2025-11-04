Suscribirse

Conozca los números ganadores de la lotería Chontico de este martes, 4 de noviembre

Los premios que ofrece la lotería se modifican en función de la cantidad de aciertos obtenidos.

Redacción Loterías
4 de noviembre de 2025, 8:53 p. m.
Lotería Chontico Día
Esta lotería se ha convertido en una opción favorita para los colombianos. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El inicio de la primera semana de noviembre estuvo marcado por la emoción de las loterías y los juegos de azar, que millones de colombianos aprovechan para poner a prueba su suerte y aspirar a millonarios premios capaces de transformar sus vidas.

En el país existen más de 15 loterías, muchas organizadas por regiones. Es el caso del Chontico, el sorteo regional del Valle del Cauca, que se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los apostadores gracias a sus sorteos frecuentes y su cercanía con los jugadores.

Lotería Chontico
Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

El Chontico realiza dos sorteos principales: Chontico Día y Chontico Noche, que se celebran también los días sábados, domingos y festivos.

Cada sorteo entrega premios millonarios al número ganador y también ofrece categorías secundarias como secos, aproximaciones y combinaciones, aumentando las probabilidades de obtener un premio.

Lotería Chontico día | Resultados de la lotería el 4 de noviembre

Premio mayor: 4137 - 9

  • Tres últimas cifras: 137.
  • Dos últimas cifras: 37.
  • Número completo: 4137.
  • Última cifra: 9.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 04 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico noche | Resultados de la lotería el 4 de noviembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 04 de Noviembre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día miércoles, 05 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 03 de noviembre de 2025: 2651 - 3
  • 02 de noviembre de 2025: 0619 - 4
  • 01 de noviembre de 2025: 4395 - 3

Chontico Noche

  • 03 de noviembre de 2025: 7599 - 1
  • 02 de noviembre de 2025: 7952 - 0
  • 01 de noviembre de 2025: 4022 - 3

