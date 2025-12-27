¿Cuál fue el número ganador de la Lotería de Santander? Sorteo del viernes, 26 de diciembre de 2025

Se celebró otro sorteo más en la Lotería de Santander (5050) y fue este viernes, 26 de diciembre, a partir de las 11:00 p.m. El número ganador, para el premio mayor, fue el 2467 con la serie 019. ¿Fue el afortunado vencedor?

Si desea contrastar, puede hacerlo con la transmisión oficial del evento. Tenga presente que la Lotería de Santander volverá a jugar el viernes 2 de enero de 2026, a las mismas 11:00 p.m. Sígala por la web oficial o en SEMANA.

Sorteo 5050 de la Lotería de Santander: 26 de diciembre de 2025

Número ganador : 2467

: Serie: 019

Recomendación de la Lotería de Santander: ¿Cómo distinguir un billete falso de uno auténtico?

“Puede seguir las siguientes recomendaciones para tener certeza sobre la originalidad de su billete o fracción de Lotería Santander:

Verifique que el número y fecha del sorteo no presenten señales de adulteración.

Verifique que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sea de $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete con la frase “FROTE CON UNA MONEDA” debe aparecer la “S” del logosimbolo"

*Información tomada de la web oficial de la Lotería de Santander

