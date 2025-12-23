Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, martes 23 de diciembre

Este martes, 23 de diciembre de 2025, miles de jugadores estuvieron pendientes del sorteo número 13.269 de la Lotería El Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano.
La emoción se centró en la combinación de cinco balotas que podría cambiar la suerte de los participantes. Como cada jornada, la expectativa se vivió intensamente en redes sociales, donde los apostadores aguardaban ansiosos para descubrir si su boleto resultaba ganador.
Resultado de El Sinuano Día
Descubra las combinaciones ganadoras del más reciente sorteo de la Lotería El Sinuano Día.
- Dos últimas cifras: 58
- Tres últimas cifras: 158
- La quinta: 7
- Número ganador: 4158
Resultado de El Sinuano Noche
El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:
- Número ganador: (Pendiente)
- Dos últimas cifras: (Pendiente)
- Tres últimas cifras: (Pendiente)
- La quinta: (Pendiente)
Últimos tres sorteos de El Sinuano Día
- 22 de diciembre de 2025: 1461
- 21 de diciembre de 2025: 6605
- 20 de diciembre de 2025: 5531
Últimos tres sorteos de El Sinuano Noche
- 22 de diciembre de 2025: 6411
- 21 de diciembre de 2025: 0782
- 20 de diciembre de 2025: 7932