Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, viernes 13 de marzo

En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Resultado Lotería Chontico día y noche del viernes 13 de marzo de 2026

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada ‘La Quinta’, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

El Sinuano Día

Número ganador: 3862

La Quinta: 5

El Sinuano Noche

Número ganador: (Pendiente)

La Quinta: (Pendiente)

Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores del viernes 13 de marzo

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este sábado, 14 de marzo, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.