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Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, viernes 13 de marzo

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el Canal Telecaribe.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
13 de marzo de 2026, 2:37 p. m.
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias.
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias. Foto: Getty Images

En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Resultado Lotería Chontico día y noche del viernes 13 de marzo de 2026

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada ‘La Quinta’, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

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Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este martes, 10 de marzo de 2026

El Sinuano Día

  • Número ganador: 3862
  • La Quinta: 5

El Sinuano Noche

  • Número ganador: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores del viernes 13 de marzo

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este sábado, 14 de marzo, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.