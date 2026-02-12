Gente

Día de suerte: números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 12 de febrero de 2026

Esta combinación numérica le otorga el premio al feliz ganador.

Redacción Loterías Revista Semana

12 de febrero de 2026, 2:56 p. m.
Chontico Día y Chontico Noche son populares en el país.
Chontico Día y Chontico Noche son populares en el país. Foto: Getty Images

La Lotería Chontico volvió a ser centro de atención en Colombia este jueves, 12 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8339 y miles de apostadores siguieron de cerca el desarrollo del juego.

¿Le sonrió la suerte? Números ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 12 de febrero

La jornada mantuvo su formato habitual, con las dos instancias diarias: Chontico Día y Chontico Noche, una mecánica que sostiene la emoción a lo largo de la jornada.

Una vez divulgado el resultado oficial, la combinación ganadora 7557 acaparó las miradas y rápidamente se multiplicaron los comentarios entre los jugadores.

El informe se completó con el resultado de ‘La Quinta’, cuya balota marcó el número 9, poniendo punto final a un sorteo que, una vez más, despertó expectativas entre los seguidores de esta tradicional lotería.

Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 12 de febrero de 2026

Premio mayor: 7557 - 9

  • Tres últimas cifras: 557
  • Dos últimas cifras: 57
  • Número completo: 7557
  • Última cifra:  9
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 12 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 13 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 11 de febrero de 2026: 2790- 8
  • 10 de febrero de 2026: 9258 - 7
  • 9 de febrero de 2026: 9038 - 3

Chontico Noche

  • 11 de febrero de 2026: 0830- 1
  • 10 de febrero de 2026: 9076 - 2
  • 9 de febrero de 2026: 9961 - 7

