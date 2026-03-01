Los sorteos diarios de estas loterías ya tienen ganadores: conoce los números que hicieron felices a muchos jugadores.

Las loterías permanentes continúan siendo una de las opciones de juego más populares en Colombia, atrayendo a apostadores de todas las edades y regiones.

Entre las más destacadas se encuentran la Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña, conocidas por sus sorteos diarios de números de cuatro cifras.

Participar es sencillo: el jugador elige su número, establece el monto de la apuesta en un punto autorizado y aguarda el anuncio del resultado oficial.

Cuando el número coincide exactamente con el ganador, el premio se entrega según el valor apostado.

La combinación de sorteos diarios y un sistema fácil de jugar explica por qué miles de personas revisan los resultados cada noche.

Este domingo 1 de marzo, numerosos apostadores consultan los números del día para verificar si fueron premiados.

Los resultados oficiales se difunden a través de los canales autorizados de cada lotería y en los puntos de venta, donde también se puede validar cualquier premio.

A continuación, se presentan los números ganadores correspondientes para el día de hoy.

El Paisita Día

Premio mayor: 3579

La Quinta: 7

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: 1390

La Quinta: 7

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Dorado Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Quienes participen en los próximos sorteos pueden seguir consultando los números ganadores cada día, ya sea en los canales oficiales de cada lotería o en los puntos de venta autorizados.

Mantenerse al tanto de los resultados se ha convertido en un hábito para muchos, entre la expectativa de premios y la emoción de la suerte.