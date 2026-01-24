El sorteo 8320 de la Lotería Chontico se dio este sábado 24 de enero de 2026, y llamó la atención de miles de apostadores en todo el país.
La propuesta mantiene su atractivo habitual gracias a su dinámica de dos sorteos diarios, Chontico Día y Chontico Noche, un formato que sostiene el interés constante del público.
En esta edición, la fortuna estuvo marcada por la aparición del número 8916, que fue anunciado como la combinación ganadora y rápidamente se convirtió en el foco de las miradas.
A este resultado se sumó el dato de ‘La Quinta’, un componente clave para muchos jugadores, cuya balota correspondió al número 0, cerrando así la jornada de sorteos.
Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 24 de enero de 2026
Premio mayor: 8916 - 0
- Tres últimas cifras: 916
- Dos últimas cifras: 16
- Número completo: 8916
- Última cifra: 0
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 24 de enero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 25 de enero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 23 de enero de 2026: 0456 - 3
- 22 de enero de 2026: 6987 - 4
- 21 de enero de 2026: 6235 - 4
Chontico Noche
- 23 de enero de 2026: 8804 - 6
- 22 de enero de 2026: 6971 - 9
- 21 de enero de 2026: 9529 - 4