El sorteo 8320 de la Lotería Chontico se dio este sábado 24 de enero de 2026, y llamó la atención de miles de apostadores en todo el país.

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

La propuesta mantiene su atractivo habitual gracias a su dinámica de dos sorteos diarios, Chontico Día y Chontico Noche, un formato que sostiene el interés constante del público.

En esta edición, la fortuna estuvo marcada por la aparición del número 8916, que fue anunciado como la combinación ganadora y rápidamente se convirtió en el foco de las miradas.

Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

A este resultado se sumó el dato de ‘La Quinta’, un componente clave para muchos jugadores, cuya balota correspondió al número 0, cerrando así la jornada de sorteos.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 24 de enero de 2026

Premio mayor: 8916 - 0

Tres últimas cifras: 916

Dos últimas cifras: 16

Número completo: 8916

Última cifra: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 24 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 25 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

23 de enero de 2026: 0456 - 3

22 de enero de 2026: 6987 - 4

21 de enero de 2026: 6235 - 4

Chontico Noche