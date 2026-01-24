Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este sábado 24 de enero de 2026

Es necesario que los jugadores consulten los resultados a través de canales oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

24 de enero de 2026, 7:46 p. m.
Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El sorteo 8320 de la Lotería Chontico se dio este sábado 24 de enero de 2026, y llamó la atención de miles de apostadores en todo el país.

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

La propuesta mantiene su atractivo habitual gracias a su dinámica de dos sorteos diarios, Chontico Día y Chontico Noche, un formato que sostiene el interés constante del público.

En esta edición, la fortuna estuvo marcada por la aparición del número 8916, que fue anunciado como la combinación ganadora y rápidamente se convirtió en el foco de las miradas.

Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

A este resultado se sumó el dato de ‘La Quinta’, un componente clave para muchos jugadores, cuya balota correspondió al número 0, cerrando así la jornada de sorteos.

Loterías

Sinuano Día y Noche del sábado 24 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

Loterías

Resultados Lotería de Santander del viernes 23 de enero de 2026: conozca el número ganador

Loterías

Número que cayó en la Lotería de Risaralda: sorteo de este viernes 23 de enero de 2026

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 23 de enero

Loterías

Lotería de Medellín: conozca si se llevó el premio mayor del viernes 23 de enero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del viernes 23 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 23 de enero de 2026

Loterías

Resultados de La Tinka del 21 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: resultados de este jueves 22 de enero

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 24 de enero de 2026

Premio mayor: 8916 - 0

  • Tres últimas cifras: 916
  • Dos últimas cifras: 16
  • Número completo: 8916
  • Última cifra:  0
YouTube video zQP_qu0mIRo thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 24 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
YouTube video LacyLvnE09w thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 25 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 23 de enero de 2026: 0456 - 3
  • 22 de enero de 2026: 6987 - 4
  • 21 de enero de 2026: 6235 - 4

Chontico Noche

  • 23 de enero de 2026: 8804 - 6
  • 22 de enero de 2026: 6971 - 9
  • 21 de enero de 2026: 9529 - 4

Más de Loterías

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Sinuano Día y Noche del sábado 24 de enero: estos son los números ganadores

Resultados del Chontico Día y Noche

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este sábado 24 de enero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

Lotería de Santander - 23 de enero de 2026.

Resultados Lotería de Santander del viernes 23 de enero de 2026: conozca el número ganador

El sorteo nocturno dejó definido el número ganador de la semana.

Número que cayó en la Lotería de Risaralda: sorteo de este viernes 23 de enero de 2026

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 23 de enero

El sorteo número 4819 se llevó a cabo como es habitual a las 11 de la noche.

Lotería de Medellín: conozca si se llevó el premio mayor del viernes 23 de enero de 2026

Cayó MiLoto en Bogotá

Miloto: números ganadores del viernes 23 de enero de 2026

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 23 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo del miércoles ya fueron revelados por el Baloto.

Conozca si se llevó del Baloto los 18 mil millones de pesos del acumulado: 21 de enero de 2026

Noticias Destacadas