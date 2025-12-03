Suscribirse

Este es su día de suerte: consulte los resultados de la lotería Super Astro Sol el miércoles 3 de diciembre

Los jugadores pueden apostar de lunes a sábado desde Colombia.

Redacción Loterías
3 de diciembre de 2025, 9:20 p. m.
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.
Consulte los resultados de la Lotería Super Astro Sol. | Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Este miércoles, 3 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5301. Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Contexto: Conozca los números ganadores de la Lotería Chontico de este miércoles, 3 de diciembre, en el sorteo 8268
  • El número ganador es: 9772
  • Los últimos tres dígitos: 772
  • Los últimos dos dígitos: 72
  • Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio
Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

