LOTERÍAS

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de diciembre: conozca las combinaciones ganadoras

Descubra cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de diciembre de 2025, 6:01 p. m.
Resultado Antioqueñita Día y Tarde de este 21 de diciembre de 2025.
Resultado Antioqueñita Día y Tarde de este 21 de diciembre de 2025. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita es uno de los sorteos más reconocidos del país, realizado diariamente en Colombia y que cuenta con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde, brindando a los jugadores más oportunidades de obtener un premio.

Para participar, basta con seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9, realizar la apuesta y esperar a conocer si la fortuna estuvo de su lado. Además, para aumentar sus posibilidades de ganar más dinero, también cuenta con la opción de jugar La Quinta, con lo que agregará un número más.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

Este tradicional juego de azar se efectúa todos los días a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 12:00 del mediodía.

En la jornada de este domingo, 21 de diciembre, el número ganador fue el 5529, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 8.

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

Loterías

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 20 de diciembre de 2025

Loterías

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

Loterías

¿Ganó con Super Astro Sol? Estos son los números y signo afortunados de este sábado, 20 de diciembre

Loterías

Cayó Miloto en Bogotá: un afortunado ganador obtuvo 300 millones de pesos

Loterías

¿La suerte estuvo de su lado? Conozca los resultados del Sinuano Día y Noche de este sábado, 20 de diciembre

Loterías

Resultados Chontico Día y Noche: vea los números ganadores de este sábado, 20 de diciembre de 2025

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: revise si su número salió ganador en los sorteos de este sábado, 20 de diciembre

Loterías

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este viernes, 19 de diciembre de 2025

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 18 de diciembre

YouTube video IJDVKGU4hxY thumbnail

Resultados del nuevo sorteo de La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5529
  • Quinta balota: 8

Si en esta oportunidad no tuvo suerte, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se realiza a las 4:00 p. m.

Los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

Resultado del sorteo La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Quinta balota: (Pendiente)

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este lunes, 22 de diciembre, a las 10:00 a. m. y podrá seguirlo a través del mencionado canal de YouTube.

Mas de Loterías

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de diciembre: conozca las combinaciones ganadoras

El juego de azar más popular del país presentó en la noche del miércoles sus resultados principales y adicionales.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 20 de diciembre de 2025

La lotería jugó este sábado, 11 de octubre

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Ganó con Super Astro Sol? Estos son los números y signo afortunados de este sábado, 20 de diciembre

Números ganadores de Miloto.

Cayó Miloto en Bogotá: un afortunado ganador obtuvo 300 millones de pesos

Sinuano Día y Noche

¿La suerte estuvo de su lado? Conozca los resultados del Sinuano Día y Noche de este sábado, 20 de diciembre

El Chontico informó la combinación que quedó registrada como la de mayor valor este 19 de octubre.

Resultados Chontico Día y Noche: vea los números ganadores de este sábado, 20 de diciembre de 2025

La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.

La Antioqueñita Día y Tarde: revise si su número salió ganador en los sorteos de este sábado, 20 de diciembre

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 20 de diciembre

Noticias Destacadas