Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de diciembre: conozca las combinaciones ganadoras

La Antioqueñita es uno de los sorteos más reconocidos del país, realizado diariamente en Colombia y que cuenta con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde, brindando a los jugadores más oportunidades de obtener un premio.

Para participar, basta con seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9, realizar la apuesta y esperar a conocer si la fortuna estuvo de su lado. Además, para aumentar sus posibilidades de ganar más dinero, también cuenta con la opción de jugar La Quinta, con lo que agregará un número más.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

Este tradicional juego de azar se efectúa todos los días a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 12:00 del mediodía.

En la jornada de este domingo, 21 de diciembre, el número ganador fue el 5529, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 8.

Resultados del nuevo sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 5529

Quinta balota: 8

Si en esta oportunidad no tuvo suerte, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se realiza a las 4:00 p. m.

Los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

Resultado del sorteo La Antioqueñita Tarde

Número ganador: (Pendiente)

Quinta balota: (Pendiente)

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este lunes, 22 de diciembre, a las 10:00 a. m. y podrá seguirlo a través del mencionado canal de YouTube.