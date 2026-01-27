Loterías

Estos son los números premiados de este 27 de enero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

En conjunto, estas loterías forman parte del ecosistema de los juegos legales en Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de enero de 2026, 4:39 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 27 de enero
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 27 de enero Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada día, miles de colombianos ponen a prueba su intuición y su esperanza a través de las loterías y chances que se juegan en todo el país. Más allá de la posibilidad de obtener premios en efectivo, estos sorteos se han convertido en una presencia constante dentro de la rutina de los apostadores.

El Dorado, por ejemplo, destaca por su mecánica sencilla y su horario fijo, características que lo han posicionado como una opción popular entre quienes buscan apuestas ágiles y sin procesos complejos. Para muchos jugadores, este sorteo representa una oportunidad diaria para tentar la suerte.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9135.
  • La Quinta: 5.
YouTube video plD-BFU-HPc thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita se ha ganado un lugar especial entre los apostadores gracias a su identidad cercana y a su amplia cobertura a nivel nacional. Con sorteos regulares y premios atractivos, es percibida como una alternativa confiable dentro del mercado de juegos de azar.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En cuanto a La Caribeña, se distingue por su dinamismo y por contar con una base fiel de jugadores que participan tanto en los sorteos diurnos como nocturnos, consolidando así su presencia entre las opciones más jugadas.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En conjunto, estas loterías forman parte del ecosistema de los juegos legales en Colombia, regulados por las autoridades competentes y con aportes destinados al financiamiento del sistema de salud.

Estos son los números premiados de este 27 de enero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

