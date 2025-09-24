Suscribirse

Loterías

Estos son los números que cayeron en La Antioqueñita Día y tarde de este miércoles, 24 de septiembre: revise si es el ganador

Conozca cuál fue la nueva combinación ganadora y descubra si es el nuevo millonario del país.

Redacción Loterías
24 de septiembre de 2025, 4:39 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
La Antioqueñita lotería | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

En Antioquia, una de las loterías con mayor tradición es La Antioqueñita, la cual se juega diariamente en dos horarios: en la mañana y en la tarde. Este chance se ha convertido en uno de los preferidos por los apostadores del departamento.

Para participar, los jugadores deben seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se incluyó la opción de una quinta balota, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio.

El sorteo más reciente, identificado con el número 6033, correspondió a La Antioqueñita Día y se llevó a cabo en la mañana del miércoles 24 de septiembre. En esta ocasión, la combinación ganadora fue 6408, mientras que la quinta balota arrojó el número 9.

Contexto: Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 23 de septiembre

Resultados del sorteo 6033 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6408
  • Quinta balota: 9
La Antioqueñita 1 - 24 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En cuanto a La Antioqueñita Tarde, esta se realiza hacia las 4:00 p. m. del mismo miércoles y los interesados tienen la posibilidad de seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana.

Resultados del sorteo 6034 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 24 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Resultados del Super Astro Luna: números ganadores del sorteo de hoy, martes 23 de septiembre

A continuación, se presentan los números que salieron en los últimos tres sorteos de cada una de las versiones, por si los apostadores no tuvieron la oportunidad de verlos:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6659 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 4645 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 2594 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6730 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 1507 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 3405 – Quinta balota: 1

El próximo sorteo de La Antioqueñita se realizará el jueves 25 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, correspondiente a la edición Día, y podrá seguirse en vivo como es habitual.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles, y las redes sociales estallaron

2. Llegan los hoteles cápsula a Manhattan: así funciona el hospedaje económico que revoluciona Nueva York

3. ‘La Tremenda’ destapó verdad de cómo se enteró de que su esposo le ponía cachos: “Le doy cinco millones”

4. “No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

5. Vicky Dávila anuncia que alcanzó el medio millón de firmas para su aspiración presidencial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azarLotería Antioqueñita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.