Estos son los números que cayeron en La Antioqueñita Día y tarde de este miércoles, 24 de septiembre: revise si es el ganador
Conozca cuál fue la nueva combinación ganadora y descubra si es el nuevo millonario del país.
En Antioquia, una de las loterías con mayor tradición es La Antioqueñita, la cual se juega diariamente en dos horarios: en la mañana y en la tarde. Este chance se ha convertido en uno de los preferidos por los apostadores del departamento.
Para participar, los jugadores deben seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se incluyó la opción de una quinta balota, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio.
El sorteo más reciente, identificado con el número 6033, correspondió a La Antioqueñita Día y se llevó a cabo en la mañana del miércoles 24 de septiembre. En esta ocasión, la combinación ganadora fue 6408, mientras que la quinta balota arrojó el número 9.
Resultados del sorteo 6033 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 6408
- Quinta balota: 9
En cuanto a La Antioqueñita Tarde, esta se realiza hacia las 4:00 p. m. del mismo miércoles y los interesados tienen la posibilidad de seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana.
Resultados del sorteo 6034 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
A continuación, se presentan los números que salieron en los últimos tres sorteos de cada una de las versiones, por si los apostadores no tuvieron la oportunidad de verlos:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6659 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 4645 – Quinta balota: 3
- Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 2594 – Quinta balota: 0
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6730 – Quinta balota: 7
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 1507 – Quinta balota: 0
- Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 3405 – Quinta balota: 1
El próximo sorteo de La Antioqueñita se realizará el jueves 25 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, correspondiente a la edición Día, y podrá seguirse en vivo como es habitual.