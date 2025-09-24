Estos son los números que cayeron en La Antioqueñita Día y tarde de este miércoles, 24 de septiembre: revise si es el ganador

En Antioquia, una de las loterías con mayor tradición es La Antioqueñita, la cual se juega diariamente en dos horarios: en la mañana y en la tarde. Este chance se ha convertido en uno de los preferidos por los apostadores del departamento.

Para participar, los jugadores deben seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, recientemente se incluyó la opción de una quinta balota, lo que incrementa las posibilidades de obtener un premio.

El sorteo más reciente, identificado con el número 6033, correspondió a La Antioqueñita Día y se llevó a cabo en la mañana del miércoles 24 de septiembre. En esta ocasión, la combinación ganadora fue 6408, mientras que la quinta balota arrojó el número 9.

Resultados del sorteo 6033 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6408

Quinta balota: 9

En cuanto a La Antioqueñita Tarde, esta se realiza hacia las 4:00 p. m. del mismo miércoles y los interesados tienen la posibilidad de seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana.

Resultados del sorteo 6034 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

A continuación, se presentan los números que salieron en los últimos tres sorteos de cada una de las versiones, por si los apostadores no tuvieron la oportunidad de verlos:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6659 – Quinta balota: 1

Quinta balota: Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 4645 – Quinta balota: 3

Quinta balota: Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 2594 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6730 – Quinta balota: 7

Quinta balota: Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 1507 – Quinta balota: 0

Quinta balota: Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 3405 – Quinta balota: 1