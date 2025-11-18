Experto dice cuál es el dinero necesario para alcanzar la libertad financiera antes que se acabe el año; el premio ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad se quedaría corto

Ganarse la lotería es una de las principales metas de miles de personas en el mundo. En las próximas semanas se llevará a cabo el sorteo del Gordo de Navidad, que es esperado por miles de personas en España.

Para este sorteo, miles de personas compran los boletos con la esperanza de poder recibir el regalo económico de Navidad.

La persona que logre quedarse con el premio podrá obtener cerca de 400.000 euros, los cuales le darán la posibilidad de pagar deudas y realizar una serie de inversiones.

Sin embargo, un estudio realizado por el portal Raisin señala que ganarse el tan ansiado premio de Navidad no le dará la libertad financiera deseada.

Ganar el premio mayor permitiría tener un impulso económico para final de año. | Foto: 123rf

“La libertad financiera consiste en tener suficientes recursos económicos para pagar tus gastos. Cuando la tienes, eres tú quien tiene el control de tus finanzas personales y no al revés. Alcanzar esta independencia financiera y tener control absoluto de tus finanzas no es fácil; requiere esfuerzo, sacrificio y capacidad para ahorrar”, señala Raisin.

El estudio añade que la cifra necesaria para que una persona pueda alcanzar su libertad financiera es cercana a los dos millones de euros, considerando las variables del estilo de vida y los gastos de cada persona como medida principal.

Hay que señalar que, si una persona logra ganar la lotería, esto no garantiza que no tenga dificultades económicas. Según los expertos, aprender a manejar el dinero es fundamental para no caer en deudas adicionales.

Junto a esto, se debe tener en cuenta las deducciones que realizan las instituciones del país en el cual se ganó el premio. Otro aspecto es que las personas deben contar con la capacidad de elegir las mejores instituciones financieras para guardar su dinero y obtener los mejores rendimientos.

Para algunos, participar en la Lotería de Navidad es una tradición con el objetivo de lograr su libertad financiera. | Foto: Getty Images

¿Cuál es la importancia de tener libertad financiera?

Lograr la libertad financiera es de gran importancia debido a que ofrece a la persona la posibilidad de organizar sus finanzas de manera libre y tomar las decisiones más acordes para los próximos años de vida.