¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 20 de octubre de 2025

En Colombia, uno de los juegos de azar más tradicionales es La Antioqueñita, un sorteo que se realiza todos los días en el departamento de Antioquia y que continúa siendo uno de los preferidos por los apostadores.

Para este lunes, 20 de octubre, se jugó el sorteo número 6085 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, dando como resultado el número ganador 9568, junto a la balota denominada como ‘La Quinta’, número 2.

Recuerde que este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para ganar, con sorteos en la mañana y en la tarde.

Resultados de La Antioqueñita Día este 20 de octubre de 2025

Número ganador: 9568

Quinta balota: 2

Resultado de La Antioqueñita Tarde este 20 de octubre de 2025

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos realizados de La Antioqueñita en su versión Día y Tarde, a continuación podrá consultarlos:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 19 de octubre de 2025: 8367 – Quinta balota: 8

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 4238 – Quinta balota: 6

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 4577 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 19 de octubre de 2025: 4237 – Quinta balota: 2

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2415 – Quinta balota: 9

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 8137 – Quinta balota: 9

¿Cómo jugar La Antioqueñita?