La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores del sorteo este domingo, 19 de octubre

La Antioqueñita Día, es una lotería que se juega todos por días en Colombia con dos versiones: en la mañana y tarde, lo que aumenta las posibilidades de ganar entre los apostadores.

Para este domingo, 19 de octubre de 2025, el número ganador fue el 8367, acompañado por la balota denominada “La Quinta” número 8.

Este juego de azar se lleva a cabo todos los días a las 10 de la mañana, excepto los domingos y festivos que juega a las 12 del medio día.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 19 de octubre de 2025

Número ganador: 8367.

Quinta balota: 8.

Si en esta versión de la Lotería Antioqueñita no logró ser uno de los ganadores, no se pierda el sorteo de las 4:00 p. m.

Los resultados pueden seguirse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, ofreciendo la oportunidad de descubrir las combinaciones ganadoras en tiempo real.

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 19 de octubre de 2025

Número ganador:

Quinta balota:

Para jugar solo se debe elegir cuatro números del 0 al 9. Luego, es importante consultar los resultados y descubrir si ese golpe de suerte estuvo a su lado.

Últimos resultados de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde

Versión Día

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 4238 – Quinta balota: 6

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 4577 – Quinta balota: 1

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 9355– Quinta balota: 0

Versión Tarde