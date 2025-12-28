Loterías

Ganadores de Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 27 de diciembre

Conozca cuáles fueron las cifras ganadoras del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de diciembre de 2025, 11:18 a. m.
Resultados de la lotería Super Astro.
Resultados de la lotería Super Astro. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche de este sábado, 27 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7982 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es de 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 4043, con el signo Libra.

YouTube video eP6EsHZhPAo thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: número 2151, con el signo Leo.
  • Sorteo del 25 de diciembre de 2025: número 5041, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 24 de diciembre de 2025: número 0370, con el signo Tauro.
Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del 27 de diciembre

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 28 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del 27 de diciembre

Loterías

Resultados Baloto y Revancha del 27 de diciembre de 2025: revise si acaba el año siendo multimillonario

Loterías

Consulte si se hizo millonario con la lotería Super Astro Sol: resultados del sábado 27 de diciembre

Loterías

El Sinuano Día y Noche: conozca los resultados de los sorteos de este sábado, 27 de diciembre de 2025

Loterías

Verifique si le pegó al gordo: estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 27 de diciembre

Loterías

¿Fue afortunado? Resultados de la Lotería Chontico de este sábado 27 de diciembre de 2025

Loterías

Antioqueñita, día y tarde: ¿acertó a los números ganadores? Sábado 27 de diciembre de 2025

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 26 de diciembre de 2025

Loterías

Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del miércoles, 24 de diciembre

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 23 de diciembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

Resultados Baloto y Revancha del 27 de diciembre de 2025: revise si acaba el año siendo multimillonario

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

Mas de Loterías

Juegos de azar

Ganadores de Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 27 de diciembre

Con el sorteo 4591, la Lotería de Boyacá volvió a generar ilusión entre sus participantes.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del 27 de diciembre

Baloto entregó su gran acumulado de $29.000 millones.

Resultados Baloto y Revancha del 27 de diciembre de 2025: revise si acaba el año siendo multimillonario

Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 14 de octubre

Consulte si se hizo millonario con la lotería Super Astro Sol: resultados del sábado 27 de diciembre

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: conozca los resultados de los sorteos de este sábado, 27 de diciembre de 2025

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

Verifique si le pegó al gordo: estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 27 de diciembre

Chontico Día y Noche

¿Fue afortunado? Resultados de la Lotería Chontico de este sábado 27 de diciembre de 2025

Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.

Antioqueñita, día y tarde: ¿acertó a los números ganadores? Sábado 27 de diciembre de 2025

Lotería de Medellín

Números ganadores de la Lotería de Medellín: resultados del viernes 26 de diciembre

El sorteo número 2931 fue el encargado de despedir el año para este juego de azar regional.

Así cerró el año la Lotería de Risaralda: ganador del último sorteo de 2025

Noticias Destacadas